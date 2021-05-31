Російські військові стверджують, що в цьому допоміг тимчасовий водопровід.

Росія в окупованому Криму облаштувала тимчасовий водопровід, прокладений силами Міноборони, що допомогло зняти так звану "водну блокаду" півострова.

Про це заявив глава російського військового відомства Сергій Шойгу, передає "Інтерфакс".

"Для безперебійного водопостачання населення Криму прокладено тимчасовий водопровід загальною протяжністю 32 км", - сказав російський міністр на колегії Міноборони РФ у понеділок, 31 травня.

Шойгу стверджує, що це дозволило зняти "водну блокаду" півострова до завершення будівництва магістрального водопроводу.

Проблеми з водою в окупованому Криму

Раніше Україна забезпечувала до 85% потреб півострова у прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує з Кримом головне річище Дніпра. Після окупації Автономної Республіки Росією у 2014 році постачання води на півострів припинили.

Читайте також"Росія сама довела Крим до ручки": Кулеба відповів на скарги окупантів щодо нестачі водиУ 2020 році ситуація з водопостачанням у Криму досягла критичного рівня через посуху й обміління водосховищ. У багатьох містах і селах окупаційна влада запровадила обмеження на подачу води.

Влада України заявляє, що відновлення подачі води у Крим можливе лише після деокупації півострова.

Водночас деякі фахівці вважають, що відновити подачу води Північно-Кримським каналом технічно неможливо, оскільки за минулі роки він вийшов з ладу.

У березні окупанти запустили у Криму водозабір на річці Бельбек, що мав розв'язати проблему дефіциту води в Севастополі. Військові будівельники створили гідротехнічний комплекс за 115 днів.

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Автор: Катерина Комолова