Спікер нагадав, що роботу депутатів транслюють у прямому ефірі.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков пояснив, чому українці, за даними соціологів, довіряють парламенту менше, ніж Кабміну та Офісу президента.

Про це він сказав в ефірі каналу "Україна 24".

Разумков вважає, що парламенту в цьому плані найважче.

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"Ми як на долоні, тому що такої відкритості, яка є в парламенті, й того, як транслюються всі засідання Верховної Ради, ви не побачите ні з Офісу президента, ні з Кабінету міністрів. Якщо щось хороше відбувається - це не дуже часто помічають. А якщо щось погане, зокрема й скандали, то це впливає на рейтинг сприйняття Верховної Ради, як би мені не хотілося іншого", - сказав він.

Також Разумков подякував українцям за довіру особисто до нього.

"Що стосується мого рейтингу - думаю, що мені буде некоректно щось коментувати. Хотілося б висловити подяку людям за довіру. Сподіваюся, вони не будуть в мені розчаровуватися", - сказав він.

Кому довіряють українці

За даними соціологів, українці найбільше довіряють армії, волонтерам, Державній службі з надзвичайних ситуацій, церкві, добровольчим батальйонам та Державній прикордонній службі. "Серед державних та суспільних інститутів найчастіше довіра висловлюється до Збройних сил України (їм довіряють 69% опитаних), волонтерських організацій (66%), Держслужби з надзвичайних ситуацій (64%), церкви (62%), добровольчих батальйонів (59%), Держприкордонслужби (58%), голів міста (селища, села), в якому проживає респондент (58%), Національної гвардії (55%), до ради міста (селища, села), в якому проживає респондент (52%), ЗМІ України (48%) та громадських організацій (46%)", - йдеться в результатах дослідження Центру Разумкова.

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Автор: Юрій Годован