Його обрали з-поміж депутатів, які не підписувалися під ініціативою про відкликання спікера.

Верховна Рада України вирішила, що народний депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев вестиме засідання парламенту під час розгляду питання про відкликання Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 239 народних депутатів із 368, зареєстрованих в сесійній залі.

Як нагадав під час засідання перший заступник голови фракції "СН" Олександр Корнієнко, на завтра призначено розгляд питання про зняття Разумкова з посади.

"Наша фракція пропонує розглянути питання, хто буде головою на цьому засіданні. При розгляді питання про відкликання з посади голови Верховної Ради України обрати... з-поміж народних депутатів, які не підписали пропозицію про відкликання голови, головуючим на пленарному засіданні народного депутата України Данила Гетманцева", - сказав Корнієнко.

Водночас під час обговорення питання співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко запропонувала три альтернативні кандидатури: позафракційного депутата Гео Лероса, заступника голови фракції "СН" Юрія Корявченкова та депутата від "ЄС" Олексія Гончаренка. Корявченков заявив самовідвід.

Депутат від "СН" Олександр Качура запропонував кандидатуру екс-голови ВР, народного депутата від "ЄС" Андрія Парубія, а голова фракції "Голос" Ярослав Железняк - кандидатуру депутата від "СН" Олександра Бакумова.

Лерос також запропонував кандидатуру - заступника голови фракції "СН" Миколи Тищенка.

За результатами "рейтингового" голосування за Гетманцева проголосували 236 депутатів, за Лероса - 42, за Гончаренка - 72, а за Бакумова - 118.

Інші кандидатури на голосування не ставилися.

Зрештою кандидатуру Гетманцева висунули вже на остаточне голосування як таку, що набрала найбільшу кількість голосів у "рейтинговому" голосуванні.

Відставка Разумкова: що відомо

30 вересня Дмитро Разумков повідомив, що "Слуга народу" ініціювала його відставку з посади голови Верховної Ради. Однак згодом у "Слузі народу" заявили, що відповідне звернення про підписні листи щодо відставки Разумкова - особиста ініціатива лише голови фракції Давида Арахамії. З приводу цього спікер згодом потролив "слуг".

Читайте такожРазумков розповів, чому депутати прискорюють його відставку20 вересня під час засідання Погоджувальної ради Разумков звернувся до антикорупційних органів з проханням перевірити інформацію про начебто пропонування депутатам хабарів за підтримку "деяких відставок".

2 жовтня у "Слузі народу" повідомили, що зібрали необхідну кількість підписів депутатів для розгляду питання про відставку голови ВР і планують розпочати відповідну процедуру.

4 жовтня голова Верховної Ради повідомив про запуск процедури відкликання спікера з посади. 5 жовтня депутати відсторонили Разумкова від ведення пленарних засідань на два дні. У провладній фракції заявляють, що питання відставки спікера голосуватиметься в парламенті у четвер, 7 жовтня.

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Автор: Таня Поляковська