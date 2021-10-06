Верховна Рада України вирішила, що народний депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев вестиме засідання парламенту під час розгляду питання про відкликання Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту.
Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 239 народних депутатів із 368, зареєстрованих в сесійній залі.
Як нагадав під час засідання перший заступник голови фракції "СН" Олександр Корнієнко, на завтра призначено розгляд питання про зняття Разумкова з посади.
"Наша фракція пропонує розглянути питання, хто буде головою на цьому засіданні. При розгляді питання про відкликання з посади голови Верховної Ради України обрати... з-поміж народних депутатів, які не підписали пропозицію про відкликання голови, головуючим на пленарному засіданні народного депутата України Данила Гетманцева", - сказав Корнієнко.
Водночас під час обговорення питання співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко запропонувала три альтернативні кандидатури: позафракційного депутата Гео Лероса, заступника голови фракції "СН" Юрія Корявченкова та депутата від "ЄС" Олексія Гончаренка. Корявченков заявив самовідвід.
Депутат від "СН" Олександр Качура запропонував кандидатуру екс-голови ВР, народного депутата від "ЄС" Андрія Парубія, а голова фракції "Голос" Ярослав Железняк - кандидатуру депутата від "СН" Олександра Бакумова.
Лерос також запропонував кандидатуру - заступника голови фракції "СН" Миколи Тищенка.
За результатами "рейтингового" голосування за Гетманцева проголосували 236 депутатів, за Лероса - 42, за Гончаренка - 72, а за Бакумова - 118.
Інші кандидатури на голосування не ставилися.
Зрештою кандидатуру Гетманцева висунули вже на остаточне голосування як таку, що набрала найбільшу кількість голосів у "рейтинговому" голосуванні.
Відставка Разумкова: що відомо
30 вересня Дмитро Разумков повідомив, що "Слуга народу" ініціювала його відставку з посади голови Верховної Ради. Однак згодом у "Слузі народу" заявили, що відповідне звернення про підписні листи щодо відставки Разумкова - особиста ініціатива лише голови фракції Давида Арахамії. З приводу цього спікер згодом потролив "слуг".
Читайте такожРазумков розповів, чому депутати прискорюють його відставку20 вересня під час засідання Погоджувальної ради Разумков звернувся до антикорупційних органів з проханням перевірити інформацію про начебто пропонування депутатам хабарів за підтримку "деяких відставок".
2 жовтня у "Слузі народу" повідомили, що зібрали необхідну кількість підписів депутатів для розгляду питання про відставку голови ВР і планують розпочати відповідну процедуру.
4 жовтня голова Верховної Ради повідомив про запуск процедури відкликання спікера з посади. 5 жовтня депутати відсторонили Разумкова від ведення пленарних засідань на два дні. У провладній фракції заявляють, що питання відставки спікера голосуватиметься в парламенті у четвер, 7 жовтня.
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