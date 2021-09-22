За словами міністра, наразі слідство розглядає три основні версії замаху на вбивство Шефіра та його водія.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський показав кулі, які витягнули зі стегна пораненого водія першого помічника президента України Сергія Шефіра.

Фотографію він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

За його словам, наразі слідство розглядає три основні версії замаху на вбивство Шефіра та його водія: у зв’язку з державною діяльністю, з метою тиску на перших осіб держави і з метою дестабілізації політичної ситуації в Україні. При цьому він допустив, що у замаху могли приймати участь спецслужби іноземних держав.

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"Водія Сергія Шефіра прооперовано, наразі йому ніщо не загрожує", - підкреслив міністр.

Монастирський розповів, що перед госпіталізацією поранений водій встиг вказати на місце, звідки здійснювалися постріли, що дало можливість слідчим максимально оперативно та якісно здійснити огляд місця подій і необхідні слідчі дії.

"Хочу наголосити, що замах відбувався з метою вбивства. Якщо хтось думає, що може залякати таким чином керівництво країни, він глибоко помиляється. Шлях реформ і змін у країні не зупинити!" - підкреслив Монастирський.

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Замах на Шефіра: що відомо

Вранці сьогодні, 22 вересня, в Київській області невідомі відкрили вогонь по автомобілю першого помічника президента України і його друга Сергія Шефіра. В результаті, водій отримав поранення у ногу, йому вже зробили операцію. Сам Шефір не постраждав.

За даними прокуратури, між селами Ходосівка та Лісники по автомобілю з лісопосадки було зроблено близько 18 пострілів з автоматичної зброї.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 КК – замах на вбивство двох і більше осіб та розповіли деталі замаху. Окрім цього, полковник СБУ назвав можливий мотив замаху на Шефіра.

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Автор: Денис Прядко