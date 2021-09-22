Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський показав кулі, які витягнули зі стегна пораненого водія першого помічника президента України Сергія Шефіра.
Фотографію він опублікував на своїй сторінці у Facebook.
За його словам, наразі слідство розглядає три основні версії замаху на вбивство Шефіра та його водія: у зв’язку з державною діяльністю, з метою тиску на перших осіб держави і з метою дестабілізації політичної ситуації в Україні. При цьому він допустив, що у замаху могли приймати участь спецслужби іноземних держав.
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"Водія Сергія Шефіра прооперовано, наразі йому ніщо не загрожує", - підкреслив міністр.
Монастирський розповів, що перед госпіталізацією поранений водій встиг вказати на місце, звідки здійснювалися постріли, що дало можливість слідчим максимально оперативно та якісно здійснити огляд місця подій і необхідні слідчі дії.
"Хочу наголосити, що замах відбувався з метою вбивства. Якщо хтось думає, що може залякати таким чином керівництво країни, він глибоко помиляється. Шлях реформ і змін у країні не зупинити!" - підкреслив Монастирський.
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Замах на Шефіра: що відомо
Вранці сьогодні, 22 вересня, в Київській області невідомі відкрили вогонь по автомобілю першого помічника президента України і його друга Сергія Шефіра. В результаті, водій отримав поранення у ногу, йому вже зробили операцію. Сам Шефір не постраждав.
За даними прокуратури, між селами Ходосівка та Лісники по автомобілю з лісопосадки було зроблено близько 18 пострілів з автоматичної зброї.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 КК – замах на вбивство двох і більше осіб та розповіли деталі замаху. Окрім цього, полковник СБУ назвав можливий мотив замаху на Шефіра.
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