Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков вважає малоймовірним скликання засідання Ради національної безпеки і оборони до травневих свят.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу.
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"Станом на зараз запрошення від Секретаріату РНБО не надходило. Тому думаю, що малореалістично. Але все може бути... У нас буває так, що зранку з'являється запрошення", - зазначив Разумков.
Він також зауважив, що від РНБО не надходило інформації щодо порядку денного наступного засідання. "Так само не надходило додаткової інформації від РНБО, наскільки мені відомо, всім членам РНБО, щодо того, який орієнтовний порядок денний. Сподіваюся, що ми цю інформацію отримаємо завчасно", - сказав голова ВР і підсумував, що станом на зараз РНБО не скликається.
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