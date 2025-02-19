18 лютого в Ер-Ріяді зустрічалися делегації Росії та США.

Президент України Володимир Зеленський вирішив перенести свій візит до Саудівської Аравії, щоб не надавати "легітимності" зустрічі між офіційними особами США та Росії в Ер-Ріяді, яка відбулася 18 лютого.

"Україна не хотіла, щоб те, що відбулося в Ер-Ріяді, виглядало легітимним", – цитує агентство Reuters одного зі співрозмовників, знайомого з цим питанням.

Зазначається, що під час брифінгу в Туреччині український президент повідомив, що відклав візит, запланований на 19 лютого. Натомість він відвідає країну 10 березня.

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Зеленський також додав, що не був запрошений на зустріч російської та американської делегації. Водночас США і Росія заявили після переговорів, що домовилися продовжувати зусилля, спрямовані на припинення війни в Україні.

Що передувало

18 лютого в Ер-Ріяді відбулися переговори між представниками США і Росії. Видання Bloomberg пише, що спадковий принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман хотів присутності на них і президента України Володимира Зеленського, але США та Росія наполягли на зустрічі без українських представників.

Примітно, що президент України заявив, що про зустріч делегацій США і РФ дізнався з медіа. Він повідомив, що не планує летіти до Саудівської Аравії для зустрічі з американцями.

"Я не поїду у Саудівську Аравію. Ми зв'язалися з нашими партнерами у Садівській Аравії. У мене хороші дуже відносини з його королівською величністю, з Мухаммедом. Ми тільки, що зв'язалися, і домовилися, що 10 березня я буду з офіційним візитом", – заявив Володимир Зеленський.

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