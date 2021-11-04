Новопризначений міністр оборони України Олексій Резніков сказав, що необхідно для повернення окупованого Донбасу та Криму.
Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи на засіданні парламенту як кандидат на посаду міністра, він зазначив: "Сильна армія - це один з найпотужніших дипломатичних аргументів у мирному процесі. Хочемо миру? Хочемо повернути Крим та окуповані території Донеччини і Луганщини? Треба підвищувати обороноздатність та стійкість країни".
Резніков підкреслив, що військова дипломатія у партнерстві з Міністерством закордонних справ України буде одним з пріоритетів України.
Він наголосив, що необхідне посилення співпраці з НАТО.
Читайте такожЛерос у Раді показав Зеленському непристойний жест рукою (відео)Також, за його словами, необхідно в міністерстві змінити підхід до кадрової політики.
Резніков зазначив, що першим його кроком на посаді міністра оборони буде повний аудит міністерства, аналіз документообігу.
"Українська паперова армія має залишитися в минулому", - сказав він.
Резніков наголосив також, що мають бути змінені підходи до оборонних закупівель.
Новий міністр оборони
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 листопада, Верховна Рада призначила Олексія Резнікова міністром оборони України.
за дане рішення проголосували 273 народних депутати.
До обрання Олексій Резніков працював віце-прем'єр-міністром - міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (з 4 березня 2020 до 3 листопада 2021).