Він розповів про свої перші кроки на посаді міністра оборони.

Новопризначений міністр оборони України Олексій Резніков сказав, що необхідно для повернення окупованого Донбасу та Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи на засіданні парламенту як кандидат на посаду міністра, він зазначив: "Сильна армія - це один з найпотужніших дипломатичних аргументів у мирному процесі. Хочемо миру? Хочемо повернути Крим та окуповані території Донеччини і Луганщини? Треба підвищувати обороноздатність та стійкість країни".

Резніков підкреслив, що військова дипломатія у партнерстві з Міністерством закордонних справ України буде одним з пріоритетів України.

Він наголосив, що необхідне посилення співпраці з НАТО.

Читайте такожЛерос у Раді показав Зеленському непристойний жест рукою (відео)Також, за його словами, необхідно в міністерстві змінити підхід до кадрової політики.

Резніков зазначив, що першим його кроком на посаді міністра оборони буде повний аудит міністерства, аналіз документообігу.

"Українська паперова армія має залишитися в минулому", - сказав він.

Резніков наголосив також, що мають бути змінені підходи до оборонних закупівель.

Новий міністр оборони

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 листопада, Верховна Рада призначила Олексія Резнікова міністром оборони України.

за дане рішення проголосували 273 народних депутати.

До обрання Олексій Резніков працював віце-прем'єр-міністром - міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (з 4 березня 2020 до 3 листопада 2021).

Автор: Надя Пришляк