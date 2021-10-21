Українська влада тепер повинна виплатити по 4,5 тисячі євро компенсації.

Європейський суд з прав людини виніс рішення щодо відмови внутрішньо переміщеним особам першої хвилі в праві проголосувати на місцевих виборах. Судді дійшли висновку, що подібна заборона - порушення Європейської конвенції з прав людини.

Про це повідомляє прес-служба ЄСПЛ.

Суд розглянув справу "Селігененко та інші проти України". Згідно з матеріалами справи, чотири людини не змогли проголосувати на місцевих виборах у 2015 році. Троє з них переїхали до Києва з окупованого РФ Криму, а один з Донецька у 2014-2015 роках.

У 2015 році вони зареєструвалися як виборці в Києві на місцевих виборах, але їм відмовили в праві волевиявлення.

Читайте такожВ Україні переселенці отримуватимуть права і реєструватимуть автомобілі по-новому: що змінилосяСуди першої інстанції та апеляційні суди прийняли рішення, що право голосу на місцевих виборах надається громадянам, які офіційно проживали на території громад, що належать до даного виборчого округу. Ця інформація повинна підтверджуватися в національному посвідченні особи.

Згідно з рішенням ЄСПЛ, дане рішення є порушенням статті 1 Протоколу № 12 "Загальна заборона дискримінації" Європейської конвенції про права людини. Зазначено, що суди не взяли до уваги особливості положення внутрішньо переміщених осіб, а саме рішення є дискримінацією реалізації права голосувати на місцевих виборах.

"Попри те, що до заявників не ставилися інакше, ніж до інших громадян щодо проживання, суд встановив, що вони, як ВПО, перебували в зовсім іншому становищі в порівнянні з іншими громадянами: вони не могли просто повернутися до місця проживання в іншому місці в Україні та проголосувати", - йдеться в повідомленні.

Також в ЄСПЛ зазначили, що люди проживали в Києві та платили податки, тому були зацікавлені в результаті виборів. При цьому вони не могли офіційно змінити місце проживання, тому що ризикували втратити статус ВПО. Тепер Україна повинна виплатити кожному заявнику по 4500 євро компенсації моральної шкоди.

Як раніше повідомляв УНІАН, станом на 24 травня в Україні, за даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, на обліку перебувають 1 467 720 переселенців з тимчасово окупованих територій - з Донецької, Луганської областей та АР Крим.

Автор: Анастасія Горбачова