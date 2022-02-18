Оскільки на сьогодні ніхто в світі не має сумніву, хто агресор, а хто - жертва.

Росія не наважиться на обстріл українських територій зі свого боку кордону, як це було в 2014 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявила віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, відповідаючи на запитання, чи може РФ атакувати прилеглі до її кордону українські території.

"Різниця між 2014-м і 22-м роками в тому, що вже ніхто не має, як мені здається, питань - і серед країн, і серед лідерів - хто є агресором, і хто є жертвою. На сьогодні ведеться розвідка, у наших союзників США і Великої Британії є можливості моніторити щодо фіксації, що відбувається на кордоні", - сказала вона.

"Отже так, як було у 2014 році, не буде. Нічого приховати не вдасться. І злочини проти цивільного населення теж", - підкреслила Верещук.

Також Верещук додала, що тепер ні в кого не буде сумніву, хто розпочав обстріл, якщо все ж Росія до нього вдасться, і це є стримуючим фактором.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу, 17 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил окупанти 60 разів порушили режим тиші.

Вчора, 17 лютого, російські окупаційні війська з важкого артилерійського озброєння калібру 122 мм обстріляли смт Станиця Луганська.

Внаслідок обстрілу було пошкоджено споруду дитсадка, де в той час перебували діти. За попередніми даними, внаслідок обстрілу троє працівників дитсадочка отримали контузії.

Крім того, за півтори години після цього ворог завдав артилерійського удару по селищу Врубівка Сєвєродонецького району. Обстрілом було пошкоджено будівлю школи, в якій на момент атаки перебували 30 учнів та 14 освітян, які були змушені рятуватись у підвалі школи.

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