Держсекретар заявляє, що останні обстріли на Донбасі можуть бути частиною сценарію для створення хибного приводу для вторгнення військ РФ.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен вважає останні обстріли на Донбасі хибними провокаціями для можливого подальшого вторгнення військ Російської Федерації, стягнутих до кордону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Блінкен сказав під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.

Держсекретар США зазначив, що докладаються усі можливі зусилля, аби забезпечити дипломатичний шлях для урегулювання ситуації, пов'язаної російським нарощенням військ до України. На його переконання, розбіжності мають повинні бути вирішені за допомогою діалогу і дипломатії. "Ми глибоко стурбовані, що це не той шлях, за який взялася Росія. І усе, що ми бачимо, у тому числі те, що ви описали за останні 24-48 годин, є частиною сценарію, який вже приведений у дію - створення хибних провокацій, щоб потім реагувати на ці "провокації", а потім, зрештою, здійснити нову агресію проти України", - наголосив Блінкен.

Він наголосив, що важливо пролити світло на те, що спостерігається.

"Можливо, це переведе Росію на інший шлях. Ми залишаємося повністю підготовленими, двоє з нас (вказує на Анналену Бербок - УНІАН), із нашими колегами, щоб брати участь у дипломатії, але я вважаю, що ми повинні знати історію. Ви посилаєтесь на 2014 рік (окупація Криму і початок війни на Донбасі - УНІАН), хтось може посилатися також на 2008 рік у Грузії. І ми повинні бути поінформовані фактами, і факти говорять про те, що попри слова, які каже Росія в останні дні про відведення військ від кордону, цього не відбувається. Навпаки, ми бачимо, як додаткові сили прибувають на кордон, у тому числі передові сили, які були б частиною будь-якої агресії", - наголосив Блінкен.

Також він сказав, що треба зберігати надзвичайну пильність.

Блінкен додав, що єдиним найкращим джерелом сили, яку мають країни Заходу у реагуванні на цей виклик, є солідарність.

"Я думаю, що президент Путін був трохи здивований через цю солідарність і той спосіб, який об'єднав НАТО, об'єднав Європейський Союз", - зазначив Блінкен.

Він додав, що поки ця солідарність існуватиме, країни Заходу зможуть відповісти на будь-які дії президента РФ Володимира Путіна.

Загострення на Донбасі: що відомо

Як повідомляв УНІАН, минулої доби, 17 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил окупанти 60 разів порушили режим тиші.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, ще один - бойове травмування, а також поранено двох цивільних осіб.

Крім того, під час обстрілу Станиці Луганської було пошкоджено споруду дитячого садочка, лінії електропередач, газогін та зруйновано два приватні будинки. Троє працівників дошкільного навчального закладу отримали контузії.

Також збройні формування РФ обстріляли з артилерійських систем населений пункт Врубівка, пошкодили будівлю місцевої загальноосвітньої школи, газогін та приватний будинок.

Після обстрілів школи та садочка окупаційні та російські ЗМІ почали поширювати повідомлення про те, що населені пункти було обстріляно з українського боку.

Вас також можуть зацікавити новини: