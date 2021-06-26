Цього року багатонаціональні військові навчання триватимуть з 28 червня до 10 липня і будуть наймасштабнішими за понад 20 років.

У Чорне море для участі у міжнародних навчаннях «Sea Breeze» прямує американський ракетний есмінець USS Ross.

Про це повідомило Посольство США в Україні у Twitter.

«Американський ракетний есмінець USS Ross прямує в Чорне море для участі у щорічних навчаннях «Сі Бриз» з понад 30 країнами з усього світу», - сказано у повідомленні.

Sea Breeze - багатонаціональні військові навчання, які проводяться на території України починаючи з 1997 року. Організаторами навчань виступають Україна і США.

Читайте такожРосія перешкоджає українським військовим проводити ракетні стрільби в Чорному моріЦього року навчання триватимуть з 28 червня до 10 липня і будуть наймасштабнішими за понад 20 років. У навчаннях візьмуть участь більш як 3 тис. осіб, 24 кораблі, 40 повітряних суден, 18 команд спеціального призначення та водолазних команд,

Багатонаціональні навчання відбуватимуться у північно-західній частині Чорного моря, в Миколаївській, Херсонській й Одеській областях.

23 червня у Міністерстві оборони РФ заявили, що російські військові кораблі нібито відкрили попереджувальну стрільбу по есмінцю Військово-морських сил Великої Британії Defender біля берегів окупованого Росією Криму. Відомо, що військовий корабель провів спільні тренування з Силами спецоперацій України та США.

Напередодні російське посольство закликало США відмовитися від навчань See Breeze, бо це начебто «заохочує мілітаристські настрої у Києві».

Росія окупувала український Крим у 2014 році, провівши на півострові фіктивний референдум про начебто приєднання до РФ.

Відтоді росіяни перекинули на окуповану територію військову техніку й військових та повсякчас блокують судноплавство у Чорному морі. Країни світу не визнають Крим за Росією.

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Автор: Вікторія Токарєва