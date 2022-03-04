За словами президента, українські міста не бачили такої нелюдської жорстокості з часів нацистської окупації.

Російська Федерація завела на територію нашої держави абсолютну більшість своїх військ та цілеспрямовано знищує цивільну інфраструктуру України.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у відеозверненні до громадян.

За його словами, ворог завів на територію України "абсолютну більшість своїх військ".

"Майже вся армія Росії кинута проти нашого народу. Але героїчний спротив українців вже девʼятий день рятує нашу державу від цієї навали", - додав президент.

За словами Зеленського, українські міста не бачили такої нелюдської жорстокості з часів нацистської окупації.

"Чернігів, Охтирка, Харків, Маріуполь. Цілеспрямовано знищують цивільну інфраструктуру. Знищують людей. Житлові квартали. Тільки за вчорашній день у Чернігові російські бомби вбили 47 людей. Мирних людей. Харків... Просто знищують Харків реактивною артилерією та авіаударами. Росія знищує Харків. Як це могло статись? Сьогодні вранці в Житомирі - ракета вдарила по будівлі школи. По дітях. Такою стає реальність, коли приходить Росія", - сказав він.

Раніше британська газета The Times повідомила, що за останній тиждень на президента України Володимира Зеленського було скоєно щонайменше три спроби замаху.

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