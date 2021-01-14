На думку генерала, у Росії живе багато людей, які прекрасно розуміють, що відбувається і хто розв'язав збройну агресію проти України.

За всі злочини щодо цивільного населення й військовослужбовців України Росія повинна відповісти.

Про це в інтерв'ю "Обозрєватєлю" розповів Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак. При цьому він вважає, що з Україною воює кремлівська влада, а не весь російський народ.

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"За всі злочини щодо цивільного населення й військовослужбовців України Росія повинна відповісти. За кожен зруйнований будинок, зламані долі і втрачені життя наших людей", - сказав Хомчак.

На його думку, у Росії живе багато людей, які прекрасно розуміють, що відбувається і хто розв'язав збройну агресію проти України.

"Багато росіян підтримує зв'язок з українськими родичами й далеко не всі ненавидять нашу країну. Хоча цю ненависть Кремль усіма силами намагається розпалити. Якщо війна закінчиться, якщо будуть ухвалені певні політичні рішення, то нам доведеться з часом вибудовувати відносини з "сусідом" – Російською Федерацією. Від цього нікуди не дітися", - наголосив генерал.

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Автор: Андрій Василюк