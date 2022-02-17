Таким чином РФ "перевіряє стійкість заходу", вважає вона.

Міністр закордонних справ Великобританія Елізабет Трасс застерегла Україну від "помилкового почуття безпеки" після заяв РФ про виведення військ.

Свою думку вона висловила в статті для The Telegraph.

Трас вважає, що Росія може "перевіряти стійкість" Заходу, затягуючи протистояння на кордоні з Україною на місяці.

"Ми не повинні впадати в помилкове почуття безпеки, коли Росія стверджує, що деякі війська повертаються у свої казарми, в той час, як насправді нарощування російської військової потужності не показує ніяких ознак уповільнення", - сказала вона.

Читайте такожНе всі країни НАТО хочуть бачити Україну в Альянсі - ЗеленськийЗа її словами, зараз немає ніяких доказів того, що росіяни йдуть з прикордонних районів біля України.

Загроза нового нападу Росії

Протягом останніх місяців Росія зосередила навколо України військових, яких, як побоюється Захід, вона може залучити до повномасштабного нападу.

15 лютого президент США Джо Байден оголосив, що Росія стягнула до кордонів України понад 150 тисяч озброєних військових.

15 лютого в МО Росії заявили про відведення частини військ до місць постійної дислокації. Однак ні в НАТО, ні в США не підтверджують ознаки деескалації в російсько-українському прикордонні.

Більш того, генсек НАТО заявив про нарощування наступальних позицій росіян уздовж українського кордону: "... ми не бачили ніякого відведення російських сил. І звичайно, це суперечить повідомленням про реальні дипломатичні зусилля. Майбутнє покаже, чи відбуватиметься Російський відвід. Ми дуже уважно відстежуємо, що робить Росія в Україні і біля неї. Ми бачили, що вони збільшили кількість військ і ще більше військ на шляху. Росія зберігає потенціал повномасштабного вторгнення в Україну без будь-якого часу на попередження".

Увечері 15 лютого американський президент Джо Байден, коментуючи кризу в Східній Європі, сказав, що "вторгнення Росії в Україну все ще залишається можливим".