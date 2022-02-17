Акцію провели на знак підтримки України.

Будівлю Міністерства закордонних справ Великої Британії в Лондоні підсвітили кольорами українського прапора. Акція пройшла в День єднання України.

Про це повідомляє прес-служба британського МЗС у своєму Twitter-акаунті.

Зазначається, що будівлю зовнішньополітичного відомства підсвітили на знак підтримки України у зв'язку з агресією Російської Федерації, що досі триває.

"Великобританія стоїть пліч-о-пліч з Україною перед обличчям агресивної кампанії Росії. Як вільна демократична країна в Європі Україна має право визначати своє майбутнє без загрози насильницького вторгнення на кордоні", - йдеться в повідомленні.

День єднання - що відомо

14 лютого президент України Володимир Зеленський звернувся до українців і оголосив 16 лютого Днем єднання.

Згідно з указом, в цей день необхідно підняти Державний Прапор України на будинках і спорудах у всіх населених пунктах, виконати о 10:00 Державний Гімн України, провести закордонним дипломатичним установам України в державах перебування відповідні іміджеві заходи, спрямовані на єднання і підтримку України.

16 лютого синьо-жовті прапори на честь Дня єднання підняли по всій країні.

Зі святом українців привітали військові, які захищають Україну в зоні ООС. Командувач Об'єднаних сил Олександр Павлюк заявив, що тільки завдяки єдності українська армія вже восьмий рік стримує ворога.

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