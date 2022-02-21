Вашингтон до останнього моменту використовуватиме всі можливості, щоб зрозуміти, чи можна переконати Москву за допомогою дипломатії.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що усі ознаки вказують на те, що Росія перебуває на порозі вторгнення в Україну.

Як повідомляє "Голос Америки", про це він заявив у неділю в ефірі телеканалу CNN.

При цьому Блінкен пообіцяв, що Вашингтон до останнього моменту використовуватиме всі можливості, щоб зрозуміти, чи можна переконати Москву за допомогою дипломатії.

"Все, що ми бачимо, говорить про те, що це дуже серйозно, що ми на межі вторгнення. Ми будемо робити все можливе, щоб запобігти цьому, як до цього дійде", – сказав Блінкен, додавши, що Захід однаково готовий до того, що Москва зважиться на вторгнення.

Читайте такожМакрон після переговорів із Путіним подзвонив Зеленському"Поки танки насправді не поїдуть, а літаки не полетять, ми використовуватимемо кожну можливість і кожну хвилину, що ми маємо, щоб зрозуміти, чи можна відмовити президента Путіна від подальших дій у цьому напрямку", – зазначив він.

Загроза вторгнення РФ в Україну

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого президент США Джозеф Байден висловив упевненість, що президент РФ Володимир Путін ухвалив рішення про подальше вторгнення російських військ в Україну найближчими днями. За його словами, вздовж кордонів України розміщено понад 150 тисяч російських військових.

При цьому Байден вкотре заявив про готовність західних країн запровадити серйозні санкції проти РФ у разі подальшого вторгнення російських військ в Україну. Він повторив, що російська влада може обрати дипломатичний шлях врегулювання ситуації.