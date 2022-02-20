Метою британських обмежувальних заходів стануть російські банки і компанії, зазначив прем'єр Британії.

У разі вторгнення російських військ в Україну, санкції проти Росії будуть набагато масштабнішими, ніж говорилося на публіці, оскільки Велика Британія і США не дозволять російським компаніям "вести торгівлю у фунтах і доларах".

Про це повідомив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон в інтерв'ю для BBC.

"Основними статтями експорту Росії є нафта, газ і метали, ціни на які в більшості своїй встановлюються в американських доларах. Президент РФ Володимир Путін неодноразово закликав до дедоларизації економіки Росії. У 2019 році компанія "Роснефть" заявила, що почала укладати угоди не в доларах, а в євро", – зазначив Джонсон.

Він так само підкреслив, що метою британських санкцій стануть російські банки і компанії й пообіцяв, що російські олігархи не зможуть сховатися від них.

"У нас проблема з російськими грошима в місті. Ми розберемося з цим", – сказав Джонсон.

Він так само додав, що загрози санкцій може виявитися недостатньо для того, щоб зупинити Росію. І, можливо, Путін думає нелогічно про це і не бачить катастрофи, що насувається.

Раніше стало відомо, що Борис Джонсон попередив про плани Росії почати "найбільшу війну в Європі з 1945 року". За його словами, є "всі ознаки того, що план у певному сенсі вже почав втілюватися".

Нагадаємо, віце-президент Сполучених Штатів Америки Камала Харріс на Мюнхенській конференції з безпеки зазначила, якщо Росія ще глибше вдереться в Україну, Сполучені Штати разом із союзниками і партнерами введуть значні і безпрецедентні економічні санкції.

За її словами, мова піде про "далекосяжні фінансові санкції та експортний контроль".

"Ми цілеспрямовано вдаримо по російських фінансових інституціях і ключових галузях промисловості", – підкреслила Харріс.

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