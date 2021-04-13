Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг закликав Російську Федерацію припинити нарощування військ біля кордонів України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Брюсселі перед початком засідання комісії Україна-НАТО.
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"Ми серйозно занепокоєні поточним розвитком подій, і НАТО відстежує ситуацію дуже уважно. Останніми тижнями Росія перемістила тисячі боєздатних військових до кордонів України - це найбільше зосередження російських військ з часу незаконної анексії Криму у 2014 році", - заявив Столтенберг.
Також він сказав, що останніми днями декілька українських солдатів загинули на сході України.
"Я хочу висловити мої співчуття у зв'язку з нещодавніми втратами, які понесли Збройні сили України", - наголосив Столтенберг.
На його думку, російське значне воєнне нарощування сил є невиправданим, необґрунтованим і викликає глибоку стурбованість.
"Росія повинна припинити це нарощування військ в Україні і біля неї, зупинити свої провокації і негайно знизити напруженість", - наголосив Столтенберг.
Стягування Росією військ до кордону з Україною
- 30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.
- За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.
- 31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.
- Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим по Кримському мосту.
- Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками та українськими військовими в Донецькій області на сході України.
- США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною, а також попередили Росію про реакцію у разі агресії щодо України.
- 8 квітня Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, так і вздовж усього українсько-російського кордону.
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