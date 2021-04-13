Єнс Столтенберг заявив, що стягування російських військ до кордонів України викликає глибоку стурбованість країн НАТО.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг закликав Російську Федерацію припинити нарощування військ біля кордонів України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Брюсселі перед початком засідання комісії Україна-НАТО.

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"Ми серйозно занепокоєні поточним розвитком подій, і НАТО відстежує ситуацію дуже уважно. Останніми тижнями Росія перемістила тисячі боєздатних військових до кордонів України - це найбільше зосередження російських військ з часу незаконної анексії Криму у 2014 році", - заявив Столтенберг.

Також він сказав, що останніми днями декілька українських солдатів загинули на сході України.

"Я хочу висловити мої співчуття у зв'язку з нещодавніми втратами, які понесли Збройні сили України", - наголосив Столтенберг.

На його думку, російське значне воєнне нарощування сил є невиправданим, необґрунтованим і викликає глибоку стурбованість.

"Росія повинна припинити це нарощування військ в Україні і біля неї, зупинити свої провокації і негайно знизити напруженість", - наголосив Столтенберг.

Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.

31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.

Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим по Кримському мосту.

Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками та українськими військовими в Донецькій області на сході України.

США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною, а також попередили Росію про реакцію у разі агресії щодо України.

8 квітня Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, так і вздовж усього українсько-російського кордону.

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Автор: Віталій Саєнко