За словами Дмитра Кулеби, РФ продовжує нарощувати військовий потенціал уздовж українсько-російського кордону, на тимчасово окупованих територіях та на морях.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія нарощує війська вздовж кордонів та на тимчасово окупованих територіях України на трьох напрямках: Північний Схід, Крим та Донбас.

Читайте такожГенсек НАТО закликав РФ припинити нарощування військ біля кордонів України

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на спільній з генеральним секретарем Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнсом Столтенбергом прес-конференції перед засіданням Комісії Україна-НАТО в Брюсселі. Трансляція заходу велась на сайті НАТО.

Глава МЗС висловив вдячність генсекретарю НАТО та усім країнам-членам Альянсу за їх швидку відповідь на ініціативу президента України Володимира Зеленського щодо скликання екстреного засідання Комісії Україна-НАТО для обміну думками щодо ситуації в сфері безпеки на тимчасово окупованих територіях України, як і вздовж кордону України та РФ.

"Росія продовжує нарощувати військовий потенціал вздовж українсько-російського кордону, на тимчасово окупованих територіях та на морях. Вона збирає війська на трьох напрямках: на Північному Сході України, в Криму - на Півдні та на Донбасі - на Сході", - сказав міністр.

Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.

31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.

Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим по Кримському мосту.

Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками та українськими військовими в Донецькій області на сході України.

США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною, а також попередили Росію про реакцію у разі агресії щодо України.

8 квітня Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, так і вздовж усього українсько-російського кордону.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Костянтин Гончаров