Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія нарощує війська вздовж кордонів та на тимчасово окупованих територіях України на трьох напрямках: Північний Схід, Крим та Донбас.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на спільній з генеральним секретарем Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнсом Столтенбергом прес-конференції перед засіданням Комісії Україна-НАТО в Брюсселі. Трансляція заходу велась на сайті НАТО.
Глава МЗС висловив вдячність генсекретарю НАТО та усім країнам-членам Альянсу за їх швидку відповідь на ініціативу президента України Володимира Зеленського щодо скликання екстреного засідання Комісії Україна-НАТО для обміну думками щодо ситуації в сфері безпеки на тимчасово окупованих територіях України, як і вздовж кордону України та РФ.
"Росія продовжує нарощувати військовий потенціал вздовж українсько-російського кордону, на тимчасово окупованих територіях та на морях. Вона збирає війська на трьох напрямках: на Північному Сході України, в Криму - на Півдні та на Донбасі - на Сході", - сказав міністр.
Стягування Росією військ до кордону з Україною
- 30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.
- За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.
- 31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.
- Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим по Кримському мосту.
- Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками та українськими військовими в Донецькій області на сході України.
- США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною, а також попередили Росію про реакцію у разі агресії щодо України.
- 8 квітня Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, так і вздовж усього українсько-російського кордону.
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