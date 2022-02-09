Реакції українського МЗС на заяву Захарової наразі немає.

У Росії заявили, що для деескалації ситуації з можливою агресією проти України офіційний Київ нібито повинен виконати низку умов.

Їх озвучила речник МЗС РФ Марія Захарова, передає "ТАСС".

"Ми переконані, що домогтися деескалації ситуації навколо України, про яку так багато говорять і пишуть наші західні партнери, можна дуже швидко. Для цього треба припинити постачання Україні озброєнь, відкликати з її території західних військових радників, інструкторів, припинити спільні навчання ЗСУ та країн НАТО. А також вивести все раніше поставлене Києву іноземне озброєння за межі української території", - заявила Захарова.

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Вона також закликала західних дипломатів відвідати окуповану частину Донбасу, жителі якої "багато років страждають". Захарова згадала недавній візит на лінію розмежування іноземних політиків, обурившись, що вони не приїхали в окуповані Донецьк і Луганськ.

УНІАН вже звернувся до українського МЗС з приводу реакції на заяву спікера російського МЗС.

Загроза нового вторгнення Росії

З листопада 2021 року Росія зосередила на кордонах з Україною понад 100 тисяч військових. Міжнародне співтовариство побоюється, що Кремль приверне армійців і техніку до повномасштабного наступу.

У зв'язку з новою загрозою російської агресії в Східній Європі США, Британія і ЄС працюють над інструментами стримування намірів Путіна, зокрема шляхом введення жорстких санкцій.

США і низка країн Європи погодилися передати українській армії військове озброєння для захисту суверенітету держави від ймовірного нового наступу Росії.