Заступник керівника Офісу глави Української держави Ігор Жовква сподівається, що представники Іспанії візьмуть участь в інавгураційному саміті Кримської платформи.

Дипломатичний радник голови уряду Іспанії Емма Апарісі запевнила у підтримці суверенітету й територіальної цілісності України на фоні загострення безпекової ситуації на сході України та нарощуванню активності російських військ на кордонах нашої держави.

Читайте такожМіністр оборони заявив про можливість нападу Росії з боку окупованого КримуЯк повідомляє прес-служба Офісу президента, про це Апарісі заявила під час телефонної розмови із заступником керівника Офісу глави Української держави Ігорем Жовквою.

Зазначається, що під час розмови окрема увага була приділена загостренню безпекової ситуації на сході України та нарощуванню активності російських військ на кордонах нашої держави.

Апарісі відзначила стурбованість іспанської сторони останнім розвитком подій і запевнила у чіткій підтримці суверенітету й територіальної цілісності України.

У контексті двостороннього порядку денного сторони позитивно оцінили підсумки телефонної розмови між президентом України Володимиром Зеленським і головою уряду Іспанії Педро Санчесом, яка відбулася в січні. Жовква та Апарісі обмінялися думками щодо ключових елементів та змістовного наповнення майбутнього офіційного візиту в Україну очільника уряду Іспанії. Співрозмовники погодилися з важливістю прискорення роботи над проектами двосторонніх документів, які можуть бути підписані під час візиту.

Жовква поінформував про ситуацію в тимчасово окупованому Криму та цілі української ініціативи щодо створення Кримської платформи. Було висловлено сподівання, що іспанська сторона візьме участь в інавгураційному саміті Кримської платформи на максимально високому урядовому рівні.

Стягування військ Росії до кордону України

На початку березня Росія зосередила вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрозу військовій безпеці нашої держави.

За даними ВСУ, окупанти посилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають напоготові до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема в населених пунктах на окупованій території України.

31 березня The New York Times написала, що Росія стягує 4 тис. військових до кордону з Україною. Також з`явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим через Кримський міст.

Командування Збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками й українськими військовими в Донецькій області.

У Пентагоні заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що РФ шляхом збільшення кількості військ на кордоні намагається чинити тиск на Україну.

8 квітня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської і Донецької областей, так і вздовж всього українсько-російського кордону.

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Автор: Костянтин Гончаров