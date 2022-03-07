Звернення Великобританії підтримали США, Канада, Австралія і Нова Зеландія.

Міністр внутрішніх справ Великобританія Пріті Пател зажадала прийняти на цьому тижні рішення про виключення Російської Федерації з Інтерполу.

Про це вона повідомила в Twitter.

За її словами, дії Росії становлять пряму загрозу безпеці людей і міжнародному співробітництву правоохоронних органів.

"Разом з колегами з США, Канади, Австралії та Нової Зеландії написала сьогодні лист із закликом до Інтерполу і його виконавчого комітету прийняти на цьому тижні рішення про негайне припинення доступу Росії до її систем", - написала Пател.

1/ Alongside counterparts from 🇺🇸 🇨🇦 🇦🇺 and 🇳🇿, I have written today calling on @INTERPOL_HQ and its Executive Committee to take a decision this week, in accordance with its rules, on the immediate suspension of Russia’s access to its systems. — Priti Patel (@pritipatel) March 6, 2022

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