Росію хочуть виключити з Інтерполу / REUTERS

Міністр внутрішніх справ Великобританія Пріті Пател зажадала прийняти на цьому тижні рішення про виключення Російської Федерації з Інтерполу.

Про це вона повідомила в Twitter

За її словами, дії Росії становлять пряму загрозу безпеці людей і міжнародному співробітництву правоохоронних органів.

"Разом з колегами з США, Канади, Австралії та Нової Зеландії написала сьогодні лист із закликом до Інтерполу і його виконавчого комітету прийняти на цьому тижні рішення про негайне припинення доступу Росії до її систем", - написала Пател. 

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