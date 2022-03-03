Британія та 37 її союзників повідомили про звірства в Україні до Міжнародного кримінального суду.

Державний секретар у закордонних справах і справах співдружності націй та розвитку Великої Британії Елізабет Трасс заявила, що путінський режим має бути притягнутий до відповідальності.

Як вона повідомила у Twitter, Британія та 37 її союзників повідомили про звірства в Україні до Міжнародного кримінального суду.

"Росія використовує... силу проти невинних мирних жителів у своєму незаконному та неспровокованому вторгненні в Україну. Путінський режим має бути притягнутий до відповідальності", - наголосила Трасс.

Вона також додала, що наразі перебуває на зустріч із міністрами закордонних справ Латвії, Естонії та Литви.

"...зустрілися обговорити, як ми працюємо разом, щоб підтримати Україну, ізолювати Путіна та протистояти його незаконному вторгненню. Путін має зазнати невдачі", - йдеться у повідомленні.

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