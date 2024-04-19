Зокрема, за словами парламентаря, може йтися про зміни серед міністрів.

Народний депутат Ярослав Железняк не виключає ухвалення Верховною Радою України кадрових рішень ближчим часом. Про це він написав у своєму Telegram-каналі, зауваживши, що "наступний тиждень буде пленарний (23-25/04) і … кадровий".

"Не так гучно, як ви того очікували, але дуже скоро ви побачите парад відставок "за власним бажанням", - зазначив парламентарій.

Железняк підкреслив, що "ніхто не знає фінального рішення".

Відео дня

"Але є відчуття, що це буде: 1) зміни по Кабміну: 3-4 міністра, серед яких навіть два віце-премʼєри; 2) генпрокурор (ось тут я досі не впевнений, що прям на наступному тижні); 3) звільнять члена/ів Рахункової палати; 4) можливо, ще пару позицій", - написав він.

Плюс до цього, додав депутат, "треба буде зробити певні переміщення на ці відкриті вакансії серед теж наявних міністрів".

"Хоча не факт, що всі призначення відбудуться саме на наступному тижні", - зауважив Железняк.

Депутат наголосив, що "остаточного рішення по конкретних прізвищах немає, тому може перебратися ще".

"Але точно якийсь кадровий пакет буде", - підсумував він.

Кадрові ротації у Кабміні - останні новини

Днями президент України Володимир Зеленський призначив нового заступника міністра закордонних справ. Ним став Андрій Сибіга, який до цього займав посаду заступника керівника Офісу президента.

Водночас з посади заступника міністра закордонних справ було звільнено Миколу Точицького. Згодом президент України Володимир Зеленський призначив Точицького заступником керівника ОП.

Вас також можуть зацікавити новини: