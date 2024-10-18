Зокрема російський диктатор запросив також інші країни приєднатися до БРІКС.

Організація БРІКС буде генерувати більшу частину світового економічного зростання найближчими роками, а не інші розвинені країни Заходу. Про це заявив російський диктатор Володимир Путін чиновникам і бізнесменам на бізнес-форумі БРІКС у Москві, передає Reuters.

Таким чином президент РФ хоче перетворити БРІКС, учасниками якої є Єгипет, Ефіопія, Іран, ОАЕ, Бразилія, Росія, Індія, Китай та Південна Африка, на "потужну противагу Заходу в глобальній політиці і торгівлі", пише видання.

"Країни, що входять до нашого об'єднання, по суті, є локомотивами глобального економічного зростання. В осяжному майбутньому БРІКС буде генерувати основний приріст світового ВВП. Економічне зростання членів БРІКС буде все менше залежати від зовнішнього впливу або втручання. Це, по суті, економічний суверенітет", - наголосив він.

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За словами диктатора, 30 країн світу зацікавилися у співпраці з БРІКС, тому на саміті наступного тижня розглянуть можливі варіанти майбутнього розширення групи.

"Двері відкриті, ми нікому не перешкоджаємо", - додав Путін.

Президент Росії зазначив, що фінансові ініціативи РФ передбачають широке використання національних валют, проте розмови про створення єдиної валюти для БРІКС є "передчасними".

Також Путін закликав Новий банк розвитку, єдиний функціонуючий багатосторонній інститут розвитку БРІКС, інвестувати в технології та інфраструктуру в країнах Глобального Півдня.

"Як інститут розвитку банк вже служить альтернативою багатьом західним фінансовим механізмам, і ми, природно, будемо продовжувати його розвивати", - зауважив диктатор.

Саміт БРІКС - що відомо

Як повідомляв УНІАН, наступного тижня у російській Казані відбудеться саміт БРІКС. За словами президента України Володимира Зеленського, для Путіна це є способом показати, що він не перебуває у міжнародній ізоляції.

"БРІКС допомагає Путіну показати світові і передовсім своєму суспільству, що немає ізоляції Росії. Наприклад, приїхало 20 країн - маштабують в БРІКС+... Питання - на якому рівні вони приїдуть? Це дуже важливе питання. Я вважаю, що партнери повинні більше працювати, щоби до Путіна приїхали не всі на рівні лідерів. Мені здається, це важливо", - наголосив глава держави.

Також стало відомо, що після того, як Казахстан відмовився подати заявку на вступ до БРІКС, Росія заборонила ввезення деяких овочів з цієї країни. Зокрема Россільгоспнагляд обмежив імпорт у Росію казахських томатів, перців, свіжих динь, пшениці, насіння льону та сочевиці.

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