У саміті беруть участь представники понад 40 країн, в тому числі президенти, прем'єр-міністри, глави парламентів, глави МЗС і оборони, інші міністри та посли.

У Києві розпочався саміт "Кримської платформи".

Як передає кореспондент УНІАН, захід відбувається у конференц-центрі "Парковий".

У ньому беруть участь представники понад 40 країн, в тому числі президенти, прем'єр-міністри, глави парламентів, глави МЗС і оборони, інші міністри та посли.

Саміт розпочався з виконання співачкою Джамалою пісні "1944".

Після цього має відбутися офіційне засідання.

Читайте такожУкраїнський вояж Меркель: чого чекати від приїзду німецького канцлера до КиєваПриблизно о 14:30 запланована заява президента України Володимира Зеленського за підсумками саміту, а о 15:30 - панельні дискусії.

На рівні президентів на саміті будуть представлені: Латвія, Литва, Естонія, Польща, Словаччина, Угорщина, Молдова, Словенія, Фінляндія.

Також у "Кримській платформі" візьме участь президент Європейської Ради Шарль Мішель.

На рівні прем'єр-міністрів будуть представлені: Румунія, Грузія, Хорватія, Швеція. Дві держави - на рівні глав парламентів - Чеська Республіка і Швейцарія.

Також частина держав будуть представлені на рівні міністрів закордонних справ: Туреччина, Франція, Іспанія, Італія, Бельгія, Австрія, Нідерланди, Люксембург, Ірландія, Данія, Болгарія, Чорногорія, Північна Македонія.

Крім того, дві держави - на рівні міністрів оборони: Велика Британія і Португалія.

Читайте такожЗеленський назвав мету Кримської платформиВодночас США будуть представлені особистим посланцем президента Джо Байдена міністром енергетики Дженніфер Гренголм.

Німеччину представлятиме міністр економіки та енергетики Німеччини Петер Альтмаєр, Норвегію - державний секретар МЗС Аудун Халворсен.

Ще участь у саміті візьмуть три міжнародні організації (НАТО, Рада Європи, ГУАМ) і Європейська комісія на чолі з виконавчим віце-президентом Єврокомісії за напрямом "Економіка, яка працює для людей та фінансових послуг" Валдісом Домбровскісом.

Зокрема, НАТО представить заступник генерального секретаря Мірча Джоане, Раду Європи - генеральний секретар Марія Пейчинович-Бурич, ГУАМ - генеральний секретар Алтай Ефендієв.

Кримська платформа - що про неї відомо

Ініціатива "Кримська платформа" працюватиме на декількох рівнях. Перший, найвищий, - політичний, до нього приєднаються глави іноземних держав і урядів. Другий - рівень керівників зовнішньополітичних відомств і міністрів оборони, третій - Міжпарламентський, четвертий - рівень неурядових експертів. Передбачається створення експертної мережі для посилення ефективності дій держави, а також для залучення додаткових інтелектуальних ресурсів у роботі платформи.

Інавгураційний саміт Кримської платформи відбудеться в Києві 23 серпня. В Україну приїдуть представники від усіх провідних держав-партнерів України в Європі та Північній Америці, а також держав поза межами трансатлантичного регіону.

Цей саміт передбачає проведення основного засідання і чотирьох тематичних панелей: про невизнання спроби анексії Криму, про мілітаризацію Азово-Чорноморського регіону, про шлях реінтеграції Криму за права людини і сталий розвиток, Про відновлення прав кримськотатарського народу.

Участь у саміті Кримської платформи підтвердили вже 40 країн і міжнародних організацій.

Автор: Антоніна Доломанжи