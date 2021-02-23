Санкції проти "людини Путіна" в країні може бути ознакою змін у підходах українського президента.

Рішення Національної ради безпеки України і президента Володимира Зеленського стали несподіванкою. Спочатку 2 лютого вони закрили три телеканали, а потім 19 лютого - запровадили санкції проти 19 компаній, 4 українців і 5 росіян, заморозивши їхні активи.

Весь вплив цих заходів стосується олігарха Віктора Медведчука, який більше ніж будь-хто інший став втіленням збереження впливу Москви на Україну попри незаконну анексію Криму і війну на Донбасі, - пише Süddeutsche Zeitung.

Видання нагадує, що Медведчук познайомився з російським президентом Володимиром Путіним два десятиліття тому. Володар Кремля навіть став хрещеним батьком доньки Медведчука. Дуже швидко він став важливим посередником між Києвом і Москвою. Критики кажуть, що він більше просував інтереси Кремля, ніж української сторони. Зокрема, це робилося через телеканали NewsOne, 112 і ZIK.

Читайте такожУ Кремлі пов'язали санкції України проти Медведчука з можливим силовим звільненням ДонбасуНомінально вони належать соратнику Медведчука - Тарасу Козаку. Але насправді телеканали під контролем саме Медведчука. Вони систематично годували українців дезінформацією й фальшивими твердженнями. Наприклад, анексія Криму виправдовувалася тим, що Москва нібито таким чином "запобігла початку великої війни". Війну на Донбасі нібито розв'язали "українські змовники". Та й самі українці - "насправді росіяни".

США запровадили санкції проти Медведчука ще в березні 2014 року, визнавши його "загрозою для суверенітету й територіальної цілісності" України. Але Київ цього не зробив. Німецьке видання пише, що між Медведчуком і попереднім президентом Петром Порошенком існував "мовчазний союз". ЗМІ проросійського олігарха підтримували президента, а той закривав очі на зростання його впливу. Тепер відверто проросійська партія Медведчука "Опозиційна платформа - За життя" контролює 44 місця в парламенті. Це робить її другою найбільшою групою після "Слуги народу" Зеленського.

Süddeutsche Zeitung зауважує, що до цього часу український президент не наважувався піти на жорсткі дії проти "людини Путіна" в Україні.

"Він покладався на компроміси, щоб зупинити війну на сході України. Але тепер, схоже, Зеленському стало зрозуміло, що Путін не хоче завершувати конфлікт", - пише видання, додаючи, що новим президентом США став Джо Байден, який налаштований зупинити Росію.

Читайте такожЯхта Медведчука за $200 мільйонів не потрапила під санкції РНБО - ЗМІАле чи буде влада Медведчука й його соратників остаточно знищена? Наразі не відомо. 4 лютого Верховний суд України зареєстрував позов з вимогою анулювати санкції проти телеканалів. Команда Медведчука може також звернутися до Конституційного суду, "дискредитованого корупцією й маніпуляціями".

Санкції проти Медведчука

19 лютого РНБО прийняла рішення про застосування санкцій проти 19 юридичних і 8 фізичних осіб. Зокрема, санкції будуть застосовані до Медведчука і його дружини Оксани Марченко. Санкції накладаються на все майно і активи, які є в підпорядкуванні Медведчука і його дружини.

Як повідомив секретар РНБО Олексій Данилов, СБУ розслідує кримінальне провадження за ст. 258 (5) (фінансування тероризму) Кримінального кодексу. До Медведчука, Марченко та інших осіб санкції застосовані у зв'язку з цим розслідуванням.

Також РНБО ухвалила рішення про повернення у власність держави частини нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок«, оскільки нею володіє компанія "ПрикарпатЗахідтранс".

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Переклад: Лесь Димань