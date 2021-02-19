Сьогодні ввечері РНБО ввела санкції проти Медведчука та його дружини.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що кроки української влади, маючи на увазі санкції, будуть продовжуватися.

Про це він розповів на брифінгу 19 лютого.

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«Ми вважаємо, що все, що відбувалося з 91-го року, коли хтось щось поцупив з (власності – УНІАН) української держави, він має покласти все це на місце. Немає значення, чи прикривається він депутатським мандатом, чи якоюсь іншою преференцією, ми не збираємося зупинятися на цих речах», – сказав він.

Данілов наголосив, що Україна повертатиме незаконно втрачені активи.

«І всі рішення РНБО будуть прийняті. Немає значення, чи будуть там депутати, чи інші громадяни, ми власність українського народу нікому роздавати не дозволимо», – підсумував секретар РНБО.

Що передувало

Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення про застосування санкцій проти голови політради партії "Опозиційна платформа - за життя" Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

За словами Данілова, санкції будуть накладені на громадян України Оксану Марченко, Віктора Медведчука, Наталю Лавренюк та громадян РФ Сергія Лісогора, Олександра Маслюка, Михайла Попова, Костянтина Вацьковського, Віталія Донченка.

Відповідаючи на уточнююче запитання журналістів, секретар РНБО повідомив, що санкції накладаються на все майно та активи, які є у підпорядкуванні Медведчука та його дружини.

Заборона каналів Медведчука

2 лютого РНБО ухвалила рішення про введення санкцій проти нардепа Тараса Козака і телеканалів кума Путіна Віктора Медведчука "112 Україна", NewsOne, ZIK. Того ж дня Зеленський ввів у дію це рішення.

Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі і кабельних мережах у ніч проти 3 лютого. Водночас ці телеканали продовжують мовлення на платформі YouTube.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов наголосив, що рішення запровадити санкції проти цих телеканалів не стосується питання свободи слова, а спрямоване на боротьбу з інформаційним тероризмом проти України. Пізніше він додав, що й проти інших телеканалів, у разі наявності доказів роботи на ворога, будуть запроваджені санкції.

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Автор: УНІАН