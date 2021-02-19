Леонід Кравчук підтримав рішення РНБО.

Перший президент України, голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук підтримав санкції РНБО проти Віктора Медведчука та його дружини.

Про це він розповів в ефірі телеканалу "Україна 24", пише ТСН.

"Моя позиція дуже чітка – Україна воююча держава. Це означає, що будь-які дії України, закони України, дії посадових осіб України, ті хто заважає Україні захищати землю, мають розглядатися крізь призму війни. Тобто закони, нормативні акти, корупційні дії, спроби зашкодити Україні будувати державу мають каратися законом. Вже давно має почати діяти диктатура закону", - заявив Кравчук.

Він також висловив переконання, що в країні, яка воює, "не може бути поблажливості, не може бути участі когось, хто поводить себе на противагу боротьбі народу за незалежність, шкодить цій боротьбі".

"Тому я підтримував і підтримую конкретні реальні дії, не лише РНБО, Верховної Ради, президента", - додав Кравчук.

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Санкції проти Медведчука: що відомо

Сьогодні, 19 лютого, Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення про застосування санкцій проти 19 юридичних та 8 фізичних осіб.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, санкції будуть накладені на громадян України Оксану Марченко, Віктора Медведчука, Наталю Лавренюк та громадян РФ Сергія Лісогора, Олександра Маслюка, Михайла Попова, Костянтина Вацьковського, Віталія Донченка.

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Автор: УНІАН