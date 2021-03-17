За словами депутата, зробити це можна за допомогою "теплої подушечки".

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура заявляє, що сенсорну кнопку, яка використовується при голосуванні в парламенті, "можна обдурити".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

"Я купив... таку подушечку, яка нагрівається. І просто ставиш теплу подушку і вона працює, ця сенсорна кнопка", - зазначив депутат.

На уточнення, чи означає це, що депутати таким чином можуть "кнопкодавити", Качура сказав: "Я однозначно впевнений в тому, що, не знаю як "кнопкодавити", але сенсорну кнопку можна обдурити".

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Як відомо, з 2 березня у Верховній Раді запрацювала "сенсорна кнопка", яка має запобігти неперсональному голосуванню.

Боротьба з кнопкодавством у Раді

Голова ВР Дмитро Разумков доручив до 15 січня розробити зміни до законодавства щодо посилення відповідальності за неперсональне голосування. За його словами, всі фракції звернулись до нього з пропозицією встановити в сесійній залі додаткові камери, які фіксували б можливе неперсональне голосування.

Крім того, Разумков запропонував повернутись до того розміщення депутатських фракцій і груп, яке було під час розподілу місць між ними на початку роботи нинішнього скликання парламенту, а всі інші місця відключити від системи "Рада".

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Автор: Тетяна Поляковська