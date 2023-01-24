Іван Лукеря опублікував заяву на звільнення.

Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Іван Лукеря подав у відставку. Він запевнив, що рішення було прийнято ще на початку року.

"Рішення мною було прийнято на початку року, проте, на жаль, через політичні та бюрократичні обставини збіглося на цей тиждень юридичне оформлення. На жаль", - написав Лукеря в Facebook.

При цьому він пообіцяв незабаром розповісти про свої плани на майбутнє. Крім того, Лукеря опублікував фото заяви на звільнення.

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Кадрові зміни в керівництві України: що відомо

За даними ЗМІ, у Кабміні готують кадрові зміни.

Перший кандидат на звільнення-міністр палива та енергетики Герман Галущенко.

Також ЗМІ повідомляють про можливу відставку міністра спорту Вадима Гутцайта, який очолив НОК, і міністра з питань стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна.

Нагадаємо, 22 січня стало відомо, що в. о. міністра розвитку громад і територій Василь Лозинський звільнений з займаної посади. Напередодні його затримали при отриманні хабара на суму $400 тис.

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