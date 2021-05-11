Сьогодні генпрокурор підписала підозри Медведчуку та Козаку у держзраді та розграбуванні національних ресурсів в окупованому Криму. За словами Венедіктової, Козак виконував роль “пособника вчинення злочину” за вказівками Медведчука.

Щодо народного депутата від партії "Опозиційна платформа - за життя" Віктора Медведчука розслідуються й інші кримінальні провадження, зокрема й за заявами журналістів та громадських активістів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

Читайте такожБаканов стверджує, що Медведчук перебуває в УкраїніВона зазначила, що крім провадження за підозрою в державній зраді та у замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму, Офіс генпрокурора здійснює процесуальне керівництво і в інших кримінальних провадженнях щодо Медведчука, які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань як за заявами журналістів та громадських активістів, так і за фактами, що знайдені правоохоронцями самостійно.

Говорячи про народного депутата фракції "ОПЗЖ" Тараса Козака, Венедіктова зазначила, що йому була відведена "роль пособника вчинення злочину — він виконував вказівки та доручення Медведчука, зокрема, щодо систематичного спілкування з представниками країни-агресора та здійснення обміну інформацією".

Венедіктова переконує, що всі оперативні заходи щодо Медведчука та Козака були санкціоновані судом і здійснювалися за встановленим законом порядком.

Також, говорячи про записи розмов Медведчука та Козака з вищим керівництвом Росії, Венедіктова зазначила, що "ідентичність голосів наших фігурантів підтверджено висновками експертизи".

У прес-службі ОГП повідомили, що Медведчука та Козака підозрюють у вчиненні державної зради та незакінченому замаху на розграбування національних цінностей на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 438 КК України).

Що передувало

Сьогодні, 11 травня, генпрокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозри у державній зраді та у замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму депутатам від "ОПЗЖ" Медведчуку і Козаку.

Також вона повідомила, що за результатами обшуків місцезнаходження Медведчука не встановлено, і тому СБУ вживає заходів зі встановлення його місця перебування та вручення клопотання про тримання під вартою.

Як повідомило джерело УНІАН, правоохоронці проводять обшуки у помешканнях Медведчука за двома адресами у Києві та в офісі партії "ОПЗЖ" на вулиці Велика Васильківська.

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Автор: Надя Пришляк