Конституційний суд мав, зокрема, розглянути справи щодо медичної реформи, пенсійного забезпечення державних службовців, а також функціонування української мови як державної.

Шестеро суддів блокують роботу Конституційного суду України з вимогою забезпечити участь у засіданнях звільненого указом президента з посади судді Олександра Тупицького.

Про це повідомила постійний представник Верховної Ради у КС, народний депутат від "Слуги народу" Ольга Совгиря у своєму Telegram-каналі.

За її словами, відповідно до проекту порядку денного засідань КСУ 8 і 10 червня суд мав продовжити розгляд низки резонансних справ, зокрема, справ щодо медичної реформи, пенсійного забезпечення державних службовців, а також функціонування української мови як державної.

"На жаль, розгляд справ за відповідними конституційними поданнями так і не відбувся - робота суду була заблокована шістьома суддями. Основним і єдиним мотивом блокування постала вимога забезпечити участь у судових засіданнях Тупицького, який указом президента... був звільнений з посади судді КСУ", - пояснила вона.

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Конституційна криза в Україні

Слідством встановлено, що у жовтні 2018 року в одному із кафе Києва Тупицький, який на той час обіймав посаду заступника голови КСУ, підкупив свідка у кримінальному провадженні.

Свідок мав відмовитися від показань або дати "потрібні" показання на користь колишнього голови Вищого господарського суду України, який був у статусі підозрюваного.

Крім того, за даними слідства, Тупицький у 2018 та 2019 роках тричі надавав неправдиві показання на користь колишнього голови ВГСУ у справі про протиправне заволодіння майновими активами Зуївського енергомеханічного заводу, що у місті Зугресі Донецької області.

Таким чином, його обвинувачують наданні завідомо неправдивих показань, поєднаних зі штучним створенням доказів захисту (ч. 2 ст. 384 КК України), та підкупі свідка з метою надання завідомо неправдивих показань (ст. 386 Кримінального кодексу України).

У разі доведення вини Тупицькому загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 5 років.

Президент України Володимир Зеленський спочатку відсторонив Тупицького від посади судді КС, а потім підписав указ, яким скасував укази президента від 2013 року про призначення Тупицького суддею Конституційного суду. Президент назвав його "особою, яка протягом довгих років шкодила державним інтересам України".

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Автор: Антоніна Доломанжи