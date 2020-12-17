Сьогодні Шкарлета було призначено міністром освіти і науки України.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає Сергія Шкарлета "непоганим" міністром освіти й науки України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

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"Насправді, це непоганий міністр точно, який вже працює декілька місяців як міністр. І всі ці брудні кампанії, які замовляються, - все завжди про цю дипломну роботу чи як її там, наукову роботу", - зазначив Арахамія.

Сьогодні, 17 грудня, Верховна Рада призначила Сергія Шкарлета міністром освіти та науки України.

За постанову "Про призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки України" проголосували 226 народних депутатів України.

За кандидатуру Шкарлета проголосувала мінімальна кількість депутатів, яка визначає позитивний результат. Зокрема, його підтримали 20 депутатів з фракції "ОПЗЖ", а зі "Слуги народу" - лише - 171.

Під час складення Шкарлетом присяги частина залу кричала "Ганьба", а частина гучно аплодувала. Після складення ним присяги заступник голови фракції "СН" Микола Тищенко організував депутатів для фотографування з новобраним міністром біля трибуни парламенту. В цей час мало продовжуватися засідання Верховної Ради та Дмитро Разумков робив зауваження Шкарлету, що він не має вже перебувати в сесійній залі.

Сергій Шкарлет: що відомо про нового міністра

Шкарлет народився 19 жовтня 1972 року. Він навчався у Київському політехнічному інституті, спеціальність «Математичне забезпечення системи автоматизації», у Фінансово-економічному інституті при Чернігівському технологічному інституті, спеціальність «Облік і аудит». Також навчався в аспірантурі Міжнародного науково-технічного університету, спеціальність – «Підприємництво, менеджмент та маркетинг», а також у докторантурі Національного авіаційного університету, спеціальність – «Економіка та управління підприємствами».

Був ректором Чернігівського інституту інформації, бізнесу і права Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая, а також ректором Чернігівського національного технологічного університету.

Напередодні призначення Шкарлета в міністерство, у червні 2020-го, у членів профільного комітету ВР виникли питання щодо наявності плагіату в його дисертаціях та «політичної заангажованості» через інформацію ЗМІ про те, що в минулому він був членом Партії регіонів.

Науковці виявили у його працях понад 87% скопійованих цитат інших авторів, які сам в.о. міністра як цитати не вказував. Подекуди збігалися цілі абзаци.

Сам же Шкарлет згодом пояснив, що наукові роботи, у яких громадськість виявила плагіат, були написані або у співпраці з іншими вченими або лише за його редактури.

Після призначення Шкарлета в МОН спалахнули студентські протести.

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Автор: Тетяна Поляковська