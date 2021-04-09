Шмигаль зазначив, що уряд завжди дослухається до порад і закликів місцевої влади і готовий до співпраці, якщо її мета — не політичний піар.

На сьогодні Київ залишається в «червоній» зоні, але в разі ефективного контролю за протиепідемічними заходами, які передбачає червоний рівень небезпеки, столиця зможе швидко пройти ковідний пік.

Читайте такожКличко: у Києві середній вік померлих від ускладнень COVID-19 становить 70 роківПро це у своєму Телеграм-каналі написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Саме на цьому має сьогодні зосередитись міська влада Києва. Очільник Київської міської державної адміністрації, міський голова Києва Віталій Кличко так само, як і інші посадовці, має свою відповідальність у питанні впровадження та контролю за ходом місцевого локдауну", - зазначив він.

Також прем'єр додав, що уряд завжди дослухається до порад і закликів представників місцевої влади і готовий до співпраці. Якщо її мета — не політичний піар.

"Київ має чи не найбільше ресурсів та можливостей, щоб зробити протидію поширенню інфекції та захист людей ефективними. Але якщо у міського голови Києва, який також є головою міської адміністрації, інша думка… І він вважає, що одночасно повноважень міського голови й голови КМДА йому недостатньо, аби ефективно протидіяти COVID у столиці, тоді можемо разом звернутися до президента України з пропозицію про призначення нового очільника КМДА", - зазначив Шмигаль.

Він навів приклад, що в деяких регіонах після запровадження «червоного» рівня епідемічної небезпеки ситуація з поширенням коронавірусу вирівнялась. "Наприклад, сьогодні з «червоної» зони має вийти Івано-Франківська область. Це вкотре демонструє, що адаптивний карантин працює і запроваджувати тотальний локдаун по всій країні наразі немає потреби", - підкреслив Шмигаль.

Кличко про загальнонаціональний локдаун

Сьогодні мер Києва Віталій Кличко звернувся до уряду з вимогою негайного запровадження локдауну на загальнонаціональному рівні. Він попередив, що в умовах відсутності масової вакцинації від коронавірусу «країну чекає катастрофа».

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Автор: Ірина Погоріла