Політик заявила, що не вважає себе винною в нападі Росії на Україну.

Екс-канцлер ФРН Ангела Меркель не стала вибачатися за свою політику щодо Росії.

Політик заявила, що не вважає себе винною в нападі Росії на Україну в інтерв'ю німецькому виданню Spiegel.

З моменту закінчення свого канцлерського поста на початку грудня минулого року Меркель була дуже стримана в публічних заявах і виступах.

У відповідь на запитання журналістів чи могла вона зробити більше або зробити щось по-іншому, щоб запобігти війні, Меркель відповіла: "Я не звинувачую себе". Однак вона також заявила: "не вдалося створити архітектуру безпеки, яка могла б запобігти цьому".

Я не вважаю, що повинна сказати: "це було неправильно", - і тому не буду вибачатися", - зазначила вона в інтерв'ю Spiegel.

За словами Меркель, вона заблокувала надання Україні плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) в 2008 році, оскільки "Україна була тоді іншою країною, була сильно розділеною в області внутрішньої політики", а прискореному вступу стала б перешкоджати Росія, що "не пішло б на користь".

Меркель дала зрозуміти, що відносини з Путіним значно погіршилися після анексії Криму в 2014 році. "Це був глибокий розріз", - сказала вона. Тепер вона закликає посилити військове стримування Росії. "Це єдина мова, яку розуміє Путін".

Нагадаємо, як заявляє посол України в Німеччині, в німецькому суспільстві вже лунають заяви про політичну відповідальність колишнього керівництва, що поставило країну в ризиковану залежність від Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: