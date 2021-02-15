Зараз сторонам необхідно дотримуватися нормандського та мінського форматів для припинення війни на сході України, наголошує дипломат.

Вирішення проблеми війни на Донбасі залежить від політичної волі Росії.

Читайте такожПосол Франції розповів про роль МВС України у спільних проектах з катерів та вертольотівЯк передає кореспондент УНІАН, про це заявив надзвичайний і повноважний посол Франції в Україні Етьєн де Понсен на прес-конференції, присвяченій шостій річниці з моменту підписання так званих Мінських угод - "Комплексу заходів, спрямованих на імплементацію вересневих Мінських домовленостей з метою деескалації збройного конфлікту на сході України".

"Хочу підкреслити, як ми разом з нашим президентом рішуче налаштовані знайти правильно рішення. Це вимагатиме зусиль та багато переговорів…", - вважає він.

Де Понсен зазначає, що обмін заручниками та режим припинення вогню "більш-менш відбулися".

"Хоча це не досконалий режим припинення вогню, і Україна несе втрати, але тим не менш більше трьох місяців воно вже триває і зберігає життя українських солдат", - пояснив він.

За словами посла, ситуація з перемовинами нині доволі складна, адже, окрім блокування цього процесу, Росія намагається зробити вигляд, що вона не сторона конфлікту, та змусити Україну спілкуватися із представниками окупаційної влади напряму.

"Ми чинимо опір цій динаміці і намагаємося змусити Росію взяти на себе якісь зобов’язання", - зазначив він.

На думку дипломата, нині ситуація на Донбасі ускладнюється ще й зимою та пандемією, прикриваючись якою окупанти майже повністю закриті всі КПВВ на лінії розмежування.

Де Понсен переконаний, що зараз сторонам необхідно дотримуватися нормандського та мінського форматів для припинення війни на Донбасі.

"Все залежить від політичної волі Росії та того, чи захоче вона брати на себе відповідальність... Але, якщо ми захочемо змінювати формат, то проблема буде в тому, наскільки Росія сприйме це і чи захоче", - додав він.

Посол також нагадав, що виконання Мінських угод прив’язане до продовження санкцій проти Росії.

Він заявив, що Франція та Німеччина не проти долучення до перемовин у "нормандському форматі" представників США.

"Але наше завдання - це знайти рішення ситуації, яка є чисто політичною з усіх боків. І в першу чергу залежить від Росії", - резюмував дипломат.

Війна на Донбасі і окупація Криму

Після окупації Росією Криму і Донбасу ЄС запровадив проти РФ низку політичних на економічних санкцій.

12 лютого 2015 року у Мінську відбулися переговори про врегулювання кризи на Донбасі за участі на той час президентів України та Франції Петра Порошенка і Франсуа Олланда, канцлера ФРН Ангели Меркель і президента РФ Володимира Путіна.

За підсумками переговорів було затверджено комплекс заходів, спрямованих на імплементацію Мінських домовленостей, досягнутих у вересні 2014 року. Цей комплекс заходів підписали учасники Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі.

Серед іншого, домовленості, досягнуті «нормандською четвіркою», передбачають припинення вогню на сході України та відведення всього важкого озброєння з української території. Передбачено обмін і звільнення всіх заручників і проведення місцевих виборів на Донбасі.

У березні 2015 року ЄС прив’язав чинність санкцій проти РФ до виконання російською владою Мінських угод.

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Автор: Антоніна Доломанжи