Президент України закликав Велику Британію разом із іншими державами НАТО посилити свою присутність у регіоні та збільшити санкційний тиск на РФ.

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з прем'єром Великої Британії Борисом Джонсоном розповів про загострення на Донбасі, стягування російських військ до кордону та спроби РФ зірвати реалізацію Мінських угод.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

"Останні дії Росії кидають серйозний виклик безпеці України, країнам-членам НАТО та всій Європі", - наголосив Зеленський.

Він закликав Велику Британію разом із іншими державами НАТО посилити свою присутність у регіоні та збільшити санкційний тиск на РФ.

Президент заявив, що подякував Джонсону за незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

"Ми відчуваємо, що Україна не на самоті. Нас підтримують країни "Великої сімки", - сказав Зеленський.

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За його словами, першочерговий пріоритет України - отримання плану дій щодо членства в НАТО.

"Отримання Плану дій щодо членства в НАТО сприяло б зміцненню обороноздатності України", - додав Зеленський.

Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, в населених пунктах на окупованій території України.

31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.

Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим по Кримському мосту.

Командування збройних сил США у Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками і українськими військовими в Донецькій області на сході України.

У Пентагоні відреагували на стягування військ РФ до кордону з Україною. Там заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.

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Автор: Олександр Топчій