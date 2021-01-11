Кклеба зазначив, що скарги російських окупантів є "абсолютно безперспективними"

Росія довела Крим "до ручки" і створила проблеми з водопостачанням після анексії, а тепер намагається звинуватити в цьому Україну.

Про це в інтерв'ю "Обозрєватєлю" заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він нагадав, що відповідно до міжнародного права, всю відповідальність за ситуацію на окупованій території несе держава-окупант.

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"Росіяни створюють інформаційний шум, намагаючись звинуватити всіх, але насправді звинувачувати їм можна лише себе самих. Це Росія довела Крим до ручки і створила там проблеми з водопостачанням", – сказав Кулеба.

Міністр упевнений, що Росія не має права звинувачувати Україну в проблемах з водою в Криму. А їх звернення зі скаргами в ООН ні до чого не приведуть.

"Україна не несе жодної відповідальності за проблеми з водопостачанням в АР Крим і місті Севастополь. Спроби Росії перетворити це на українську проблему, звинувачувати нас у "геноциді", звертатися в ООН, є абсолютно безперспективними. Звернення Росії з цього питання до міжнародних організацій є такими ж успішними, як і звернення до Ліги націй. Як казав Остап Бендер: "Я буду жаловаться в Лигу наций", – додав Кулеба.

Скарги російських окупантів на брак води в Криму

Восени 2020 року в МЗС РФ порівняли припинення постачання води в окупований Крим з «тортурами і нелюдським поводженням».

Офіційний представник відомства Марія Захарова заявила, що "навмисне ведення Києвом водної блокади Криму" може бути кваліфіковано як "порушення українською стороною своїх правозахисних зобов'язань".

Чому в окупованому Криму не вистачає води

Україна забезпечувала до 85% потреб півострова у прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом.

Після окупації Криму Росією у 2014 році поставки води на півострів припинили.

Влада України неодноразово заявляла, що відновлення подачі води через Північно-Кримський канал до Криму можливе тільки після деокупації півострова.

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Автор: Андрій Василюк