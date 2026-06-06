Скандал з підрозділом на честь УПА: міністр оборони Польщі зустрівся з Будановим

У Варшаві наголосили, що партнерство з Україною не скасовує розбіжностей щодо історичної пам’яті та оцінки подій Волинської трагедії.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш зустрівся з очільником Офісу президента України Кирилом Будановим. Сторони порушили питання присвоєння одному з українських військових підрозділів імені Української повстанської армії (УПА).

Про це очільник польського оборонного відомства повідомив 6 вересня у соцмережі X. За словами Косіняка-Камиша, Польща та Україна залишаються партнерами у сфері безпеки, однак історичні питання потребують відвертого діалогу.

"Коли йдеться про історію, ми маємо говорити один одному правду, адже лише так ми зможемо побудувати майбутнє", – наголосив польський міністр.

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Він зазначив, що під час зустрічі чітко озвучив Буданову різку позицію Варшави щодо рішення про присвоєння одному з українських підрозділів ССО імені УПА.

"Пам’ять про жертв Волинської трагедії не підлягає обговоренню. Є межі, які не можна перетинати", – заявив Косіняк-Камиш.

Що передувало

Раніше повідомлялось, що керівник Офісу Президента Кирило Буданов проводить неанонсований візит до Польщі, щоб провести низку зустрічей з представниками польської влади. Як пише польське видання Onet, важливим пунктом порядку денного є обговорення ситуації на лінії фронту з головою Міністерства національної оборони Владиславом Косіняком-Камишем.

Також Буданов говоритиме з польськими чиновниками щодо присвоєння одній з частин ЗСУ назви на честь УПА. У Польщі цей крок викликав гостру реакцію. Тож саме голові ОП доручено очолити переговорний процес із Варшавою та знайти шляхи для зниження градусу суперечки між двома країнами.

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