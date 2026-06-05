'Викликає протест': віцепрем'єр Польщі звернувся до України щодо підрозділу 'Героїв УПА'

Косиняк-Камиш зауважив, що дружба та добрі відносини між нашими народами "вимагають правди".

Рішення про присвоєнням одному з українських підрозділів імені "Героїв УПА" для поляків є неприйнятним. Про це на своїй сторінці в Х написав Владислав Косиняк-Камиш, віцепрем’єр-міністр та міністр оборони Польщі.

Він зазначив, що це його заклик до влади та народу України у зв'язку з присвоєнням одному з українських підрозділів імені "Героїв УПА".

"Для нас, поляків, це рішення є неприйнятним. Воно викликає глибокий біль, тривогу та протест", - підкреслив урядовець.

Відео дня

Косиняк-Камиш додав, що Україна сьогодні бореться на захист своєї держави, а також за безпеку Польщі та всієї Європи.

"Ми маємо будувати майбутнє, цінуючи героїзм тих, хто бореться сьогодні. Дружба та добрі відносини між нашими народами вимагають правди", - написав він.

Відеозвернення польського міністра

Міністр також додав до допису відеозвернення. У ньому він, зокрема, каже, що у Польщі розуміють, що "для частини українців УПА може сприйматися крізь призму боротьби проти радянського гніту".

"Ми розуміємо народ, який сьогодні захищається від російського імперіалізму, шукає символів мужності та непохитності", - сказав урядовець.

Він підкреслив, що закликає владу України переглянути це рішення та знайти таку форму вшанування сучасних українських військових, яка "не зачепить пам’ять про польських жертв".

"Йдеться не про приниження України. Йдеться про прояв зрілості відповідальності та поваги до народу, який у найважчий момент підтримав Україну", - наголосив Косиняк-Камиш.

Що передувало цій заяві

Як повідомляв УНІАН, нещодавно в Україні перепоховали останки голови Організації Українських Націоналістів Андрія Мельника та його дружини Софії.

Після цього президент України Володимир Зеленський присвоїв почесне найменування "імені Героїв УПА" Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Водночас це рішення Зеленського викликало обурення у Польщі.

Міністр закордонних прав України Андрій Сибіга зауважив, що українські захисники зробили вибір, аби їхній підрозділ отримав саме таку назву.

Своєю чергою, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає помилковим рішення Зеленського. Він висловив надію, що Україна зможе знайти "певний спосіб, щоб виправити цю помилку".

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