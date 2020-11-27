Під головуванням президента України відбулося засідання Національної ради з питань антикорупційної політики, на якому розглядалися законодавчі ініціативи щодо виходу з ситуації після рішення Конституційного суду.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що кримінальна відповідальність за недостовірне декларування має бути суворою.

Як повідомила прес-служба глави держави, під головуванням Зеленського відбулося засідання Національної ради з питань антикорупційної політики.

Учасники засідання розглянули законодавчі ініціативи щодо виходу з ситуації, спричиненої рішенням Конституційного суду України, що має негативний вплив на антикорупційну інфраструктуру держави.

У засіданні взяли участь прем'єр-міністр Денис Шмигаль, голова Верховної Ради Дмитро Разумков, представники уряду, парламенту, Офісу президента, правоохоронних органів, очільники НАБУ та НАЗК, міжнародні партнери України.

На початку засідання Зеленський нагадав, що ухвалене місяць тому рішення КСУ призвело до конституційної кризи та поставило під загрозу європейське майбутнє України.

«Ця криза вже призвела до дуже серйозних наслідків. Нам коштувало значних зусиль, аби після цього рішення остаточно не втратити підтримку наших міжнародних партнерів, зокрема МВФ, Світового банку та інших інвесторів. Ті, хто брехав у деклараціях за 2017, 2018, 2019 роки, вже не будуть покарані. Робота із запобігання корупції на сьогодні залишається на паузі», – сказав президент.

Тому Зеленський акцентував увагу на необхідності максимально швидко підготувати та подати зміни до чинного законодавства України з метою подолання конституційної кризи. Такі рішення мають бути консолідованими й погодженими усіма зацікавленими сторонами, додав глава держави.

«Такої консолідації, такої роботи разом ніколи не було в Україні. Це повинно було відбутися для того, щоб ми почали працювати разом», – відзначив президент.

Зокрема, Зеленський закликав Верховну Раду якнайшвидше ухвалити законопроект про відновлення кримінальної відповідальності за ухилення від подання декларації та внесення до неї завідомо недостовірних відомостей.

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«Кримінальна відповідальність за ухилення від подання декларації та внесення до неї завідомо недостовірних відомостей має бути достатньо суворою та передбачати можливість призначення покарання у вигляді позбавлення волі. Корупціонери повинні понести відповідальність згідно із законом», – наголосив глава держави.

Наступним кроком у подоланні кризи, за словами президента, має стати відновлення норм закону «Про запобігання корупції». Цей документ має забезпечити повне відновлення перевірок декларацій, серед іншого декларацій суддів, а відповідні повноваження повинні залишитися за Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК).

«Обов’язково, щоб ці відмінності нікому не надавали можливості для зловживання чи затягування притягнення до відповідальності», – заявив Зеленський.

Голова комітету Верховної Ради України з питань правової політики Андрій Костін повідомив, що на прохання президента 2 грудня відбудеться онлайн-візит експертів Венеціанської комісії до нашої держави для оцінки стану антикорупційного законодавства.

«Маємо надію, що відповідний висновок Венеціанської комісії буде підготовлений до 10 грудня. Це також дасть нам змогу підготуватися для комплексної, системної реформи Конституційного суду», – сказав він.

Презентуючи попередні напрацювання законопроекту про відновлення повноважень НАЗК, голова Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна наголосила, що робоча група в парламенті вже напрацювала рамки такого відновлення. Очікується, що законопроект зареєструють наступного тижня.

За її словами, учасники погоджуються, що всі декларації, серед іншого суддів, зокрема Конституційного суду, має перевіряти Національне агентство з питань запобігання корупції. Водночас вона уточнила, що мають бути встановлені певні особливості перевірки декларацій суддів і суддів Конституційного суду, спрямовані на мінімізацію контакту між суддею та НАЗК, а також автоматизацію певних процесів призначення перевірок.

«Відновлення кримінальної відповідальності за неподання декларації та неправдиве декларування є абсолютним пріоритетом. Більше того, я хочу наголосити, що ми не можемо собі дозволити та просто не маємо права під приводом чергового раунду дискусій не ухвалити законопроект і фактично встановити амністію всіх декларацій 2020 року», – наголосила Радіна.

Перший заступник голови парламенту Руслан Стефанчук підтримав якнайшвидший розгляд відповідних законопроектів, зокрема ініціативи президента. «Можу підтвердити той факт, що сьогодні у Верховній Раді зареєстрували ініціативу президента, і я думаю, що її потрібно буде якомога швидше розглянути у Верховній Раді. А всі інші речі ми можемо доопрацьовувати», – зауважив він.

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков звернувся з проханням долучити НАЗК до робочої групи з доопрацювання законопроекту щодо роботи агентства.

Президент зазначив, що Міністерство юстиції України вже підготувало законопроект, яким врегульовуються питання утворення Національного антикорупційного бюро України, розширення повноважень Верховної Ради України щодо ухвалення рішення про звільнення директора НАБУ за наявності законних підстав. Крім того, визначено додаткові гарантії продовження виконання повноважень чинним директором НАБУ до моменту призначення нового директора Бюро в порядку, визначеному законом, але не пізніше закінчення строку його повноважень. Міністр юстиції Денис Малюська додав, що у згаданому президентом законопроекті про НАБУ пропонується прибрати законодавчі прогалини в діяльності директора Бюро.

«У нас немає жодних сумнівів, що існуюче законодавство дозволяє стабільно працювати інституції та директору, але певні прогалини ми можемо заповнити вже зараз», – зазначив він.

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Президент закликав Верховну Раду якнайшвидше підтримати законодавчі ініціативи для відновлення стабільної роботи антикорупційної архітектури.

«Ми очікуємо, що Верховна Рада ухвалить ці важливі законопроекти. Перше – це відновлення кримінальної відповідальності за навмисне ненадання декларації та умисне зазначення неправдивих відомостей у деклараціях. Друге – відновлення повноважень НАЗК у частині електронного декларування. Третє – посилення гарантій діяльності директора НАБУ – тут чекаємо від Міністерства юстиції доопрацювання, і схвалення Антикорупційної стратегії. Це важливі перші швидкі кроки, які потрібно нам усім дуже швидко зробити», – підсумував президент.

Голова Антикорупційної ініціативи Європейського Союзу в Україні Ека Ткешелашвілі запевнила, що її організація підтримуватиме процес вирішення кризи стосовно антикорупційного законодавства України.

«Ми повністю розуміємо, що це питання є надважливим, і гарантую нашу швидку реакцію та допомогу», – зазначила Ткешелашвілі.

Щодо необхідності якнайшвидшого врегулювання кризи висловилась і Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен. «Дуже добре, що зараз мова йде про декларування. Це, як на наш погляд, дуже важливо. Я рада, що цей законопроект напевне вже скоро буде у Раді. У законопроекті було б добре зробити відмінність між декларуванням держслужбовців високого рівня й тих, хто не на таких високих посадах. Щоб покарання, навіть кримінальне покарання, було більше для тих, у кого високі посади», – додала посол.

Президент у відповідь зазначив, що це – лише початок для виходу з конституційної кризи, що виникла. Наразі розробляється план і порядок реалізації судової реформи в цілому.

Завершуючи розмову, Зеленський подякував народним депутатам, урядовцям, експертам та міжнародним партнерам України за підтримку та конструктивні пропозиції.

Конституційна криза в Україні: що було

27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування.

Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував повноваження НАЗК з перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.

Сьогодні, 27 листопада, Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект щодо відновлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання декларації чиновниками (№4434).

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Автор: Юлія Петриченко