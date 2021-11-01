За даними правоохоронців, водій автомобіля порушив Правила дорожнього руху.

У патрульній поліції пояснили причини затримання авто, в якому перебував народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива.

Як повідомляє прес-служба патрульної поліції України, сьогодні близько 11:00 на Столичному шосе патрульні помітили автомобілі Toyota та Mercedes, які рухалися у крайній лівій смузі при тому, що були вільні дві праві, чим порушували ПДР.

Зазначається, що на вимогу поліцейських зупинитися водії вказаних авто не реагували та продовжували рух. Згодом патрульним вдалося зупинити автомобілі шляхом переслідування. У салоні одного із зупинених авто перебував народний депутат.

"Під час перевірки документів виявилося, що державний номерний знак на автомобілі Toyota не відповідає реєстраційним документам. Інспектори склали на водія Toyota адмінматеріали за невиконання зупинки на вимогу поліцейського (ч. 1 ст. 122-2 КУпАП), за невідповідність ДНЗ реєстраційним документам на авто (ч. 7 ст. 121 КУпАП), за керування автомобілем без документів, оскільки водій не пред’явив їх на вимогу поліцейських (ч. 1 ст. 126 КУпАП)", - повідомили у відомстві.

Водночас на водія Mercedes інспектори склали адмінматеріали за відмову зупинитися на вимогу поліцейського (ч. 1 ст. 122-2 КУпАП).

Уточнюється, що патрульні викликали слідчо-оперативну групу для подальшої можливої кваліфікації дій громадян.

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Затримання авто з Кивою: що відомо

Як повідомлялося, сьогодні, 1 листопада, деякі ЗМІ поінформували, що у Києві на Столичному шосе нібито затримали Киву.

Джерела УНІАН у правоохоронних органах підтвердили, що поліцейські зупинили авто з Кивою, але не затримували.

Сам Кива пізніше підтвердив факт зупинення авто і заявив, що йому нібито "хотіли підкинути заборонені предмети і речі для подальшого кримінального переслідування".

Автор: Антоніна Доломанжи