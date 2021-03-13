Жодної інтриги в необранні голови Верховної Ради Дмитра Разумкова до складу політради партії "Слуга народу" немає.
Читайте також"Слуга народу" проситиме Зеленського балотуватися на другий президентський термін – АрахаміяЯк передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу голова фракції, голова політради партії "СН" Давид Арахамія, відповідаючи на запитання журналістів.
Він зазначив, що є три найвищі особи в державі: президент, прем'єр-міністр і голова Верховної Ради, котрі бажано, щоб були аполітичними.
Своєю чергою голова партії "СН" Олександр Корнієнко додав, що Разумков "зайнята людина".
"Не думаю, що в нього є багато можливостей приділяти увагу партійній роботі", – сказав Корнієнко.
Він зазначив, що Разумков неодноразово заявляв, що зосередиться на виконанні функцій голови ВР.
При цьому Корнієнко нагадав, що найближчим часом Разумков також буде займатися реформуванням діяльності парламенту.
Разом з тим, відповідаючи на запитання журналістів про те, що до складу політради партії "СН" увійшли декілька членів уряду, які також є зайнятими людьми, і чи не буде це заважати їх основній роботі, Арахамія зазначив, що робота в політраді партії займатиме небагато часу.
"Тому я не думаю, що у міністрів виникне велика проблема з цим", - сказав він.
За словами Арахамії, у складі політраді буде багато людей, які напрацьовуватимуть певні питання, а міністри зможуть приєднуватися до їх вирішення за бажанням.
"Я в цьому не бачу великого навантаження", - додав він.
З’їзд "Слуги народу": деталі
Сьогодні, 13 березня, з’їзд "Слуги народу" затвердив нову редакцію партійного статуту. Згідно зі змінами, у партії має бути створено два великих керівних органи: політичну раду та Національну раду громад.
До складу політради має увійти 73 члени партії, а на сьогоднішньому з'їзді було обрано 62, серед яких - голова парламентської фракції «СН» Арахамія, котрий став керівником політради, перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук, народні депутати, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, віце-прем'єр-міністри Михайло Федоров та Ольга Стафанішина, міністр юстиції Денис Малюська.
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