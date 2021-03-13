З’їзд "Слуги народу" затвердив нову редакцію статуту, якою передбачено створення двох великих керівних органів партії: політичної ради та Національної ради громад. До складу політради обрано 62 особи, серед яких ряд урядовців та народних депутатів.

Жодної інтриги в необранні голови Верховної Ради Дмитра Разумкова до складу політради партії "Слуга народу" немає.

Читайте також"Слуга народу" проситиме Зеленського балотуватися на другий президентський термін – АрахаміяЯк передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу голова фракції, голова політради партії "СН" Давид Арахамія, відповідаючи на запитання журналістів.

Він зазначив, що є три найвищі особи в державі: президент, прем'єр-міністр і голова Верховної Ради, котрі бажано, щоб були аполітичними.

Своєю чергою голова партії "СН" Олександр Корнієнко додав, що Разумков "зайнята людина".

"Не думаю, що в нього є багато можливостей приділяти увагу партійній роботі", – сказав Корнієнко.

Він зазначив, що Разумков неодноразово заявляв, що зосередиться на виконанні функцій голови ВР.

При цьому Корнієнко нагадав, що найближчим часом Разумков також буде займатися реформуванням діяльності парламенту.

Разом з тим, відповідаючи на запитання журналістів про те, що до складу політради партії "СН" увійшли декілька членів уряду, які також є зайнятими людьми, і чи не буде це заважати їх основній роботі, Арахамія зазначив, що робота в політраді партії займатиме небагато часу.

"Тому я не думаю, що у міністрів виникне велика проблема з цим", - сказав він.

За словами Арахамії, у складі політраді буде багато людей, які напрацьовуватимуть певні питання, а міністри зможуть приєднуватися до їх вирішення за бажанням.

"Я в цьому не бачу великого навантаження", - додав він.

З’їзд "Слуги народу": деталі

Сьогодні, 13 березня, з’їзд "Слуги народу" затвердив нову редакцію партійного статуту. Згідно зі змінами, у партії має бути створено два великих керівних органи: політичну раду та Національну раду громад.

До складу політради має увійти 73 члени партії, а на сьогоднішньому з'їзді було обрано 62, серед яких - голова парламентської фракції «СН» Арахамія, котрий став керівником політради, перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук, народні депутати, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, віце-прем'єр-міністри Михайло Федоров та Ольга Стафанішина, міністр юстиції Денис Малюська.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк