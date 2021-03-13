Президент назвав кілька речей, що він їх чекає від своїх депутатів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що «Слуга народу» починає новий період своєї політичної діяльності.

Про це він заявив на з’їзді фракції 13 березня в Києві.

Він наголосив, що партію «поступово очищують від засланих казачків і випадкових людей».

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«Якщо в цьому залі є ті, хто готовий опустити руки або досі не зрозумів різницю між думкою народу і Facebook-бульбашкою, чи ґвалтом деяких журналістів, активістів, анонімних Telegram-каналів про те, що «всьо пропало», краще встаньте і підіть зараз. Хоча я вірю, що таких людей тут немає», – заявив Зеленський.

Президент назвав кілька речей, які він чекає від своїх депутатів.

«По-перше, бути завжди на передовій реальних змін. Бути першопрохідцями, зосередитися на важливих законах. Потрібен осмислений підхід до державного управління», – уточнив глава держави.

Також Зеленський закликав депутатів бути згуртованими.

«У вас може бути дискусія щодо деталей, але коли мова йде про принципові речі, на табло завжди має бути щонайменше 226 наших голосів», – додав він, зазначивши, що депутатам має бути байдуже, як голосують їхні колеги.

«Сьогодні є важливими закони, які закінчать децентралізацію, реформу землі, народовладдя, судову реформу, амністій капіталів, подолання корупції», – пояснив Зеленський.

З’їзд «Слуги народу»

Депутати провладної фракції зібралися об 11:00 у КВЦ «Парковий». У зв’язку з приїздом президента територію виставкового центру посилили поліцією й співробітниками управління державної охорони, а народних обранців змусили проходити за перепустками через металошукач.

Раніше заступниця глави «Слуги народу» Євгенія Кравчук пояснила, що з-поміж питань у порядку денному учасники з’їзду розглянуть новий партійний статут, розширять цілі політичної сили, її методи на всі рівні державного управління.

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Автор: Яна Ставська