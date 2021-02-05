За словами голови партії "Слуга народу", з'їзд 10 лютого стосуватиметься висунення кандидатів у депутати.

10 лютого відбудеться "технічний" з'їзд партії "Слуга народу", а наприкінці місяця має відбутися великий з'їзд для ухвалення стратегічних рішень.

Про це в коментарі УНІАН повідомив голова партії "Слуга народу", перший заступник голови фракції "СН" Олександр Корнієнко.

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Він пояснив, що 10 лютого має відбутися так званий "технічний" з'їзд. "Для того, щоб висунути кандидатів по двох округах, по яких будуть довибори 28 березня", - розповів Корнієнко.

Так, зазначив він, на цьому з'їзді розглядатимуться лише ці питання.

Водночас він повідомив: "Ближче до кінця лютого буде, можливо навіть дводенний, великий з'їзд з певними стратегічними рішеннями, обговоренням певної стратегії подальших дій і кадровими питаннями також", - сказав депутат.

Крім того, відповідаючи на питання щодо ситуації з розглядом питання про перебування народного депутата Олександра Дубінського на посаді голови Київської обласної організації партії, Корнієнко розповів, що планується засідання Вищої ради партії, яка ухвалює рішення, зокрема, щодо узгодження керівників осередків. "Ми запросили Дубінського для пояснень у вівторок, будемо ці пояснення слухати", - додав парламентарій.

Виключення Дубінського з партії

2 лютого голова Верховної Ради України Дмитро Разумков офіційно оголосив про виключення Дубінського зі складу фракції "Слуга народу".

На засіданні парламенту він зачитав рішення фракції від 1 лютого, в якому повідомляється про виключення Дубінського зі складу фракції.

Напередодні, 1 лютого, на засіданні фракції було оголошено про підтримку більшістю членів фракції такого рішення. Як зазначив в інтерв’ю журналістам голова фракції Давід Арахамія, за виключення Дубінського із фракції проголосували 198 депутатів, тобто 85,5% членів фракції, 29 - проголосували проти і 19 - не визначилися.

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Автор: Тетяна Поляковська