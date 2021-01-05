У парламентському рейтингу лідирує партія "Слуга народу", яку готові підтримати 21,6% серед тих, хто готовий голосувати і визначився з вибором.

У трійці лідерів парламентського рейтингу-партії "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя" і "Європейська солідарність".

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" з 2 по 4 січня.

У парламентському рейтингу лідером є партія «Слуга народу», яку готові підтримати 21,6% серед тих, хто готовий голосувати і визначився з вибором. За партію «ОПЗЖ» готові проголосувати 17,4%, партію «Європейська солідарність» – 14,5%, партію «Батьківщина» – 10,9%. За партію «Українська стратегія Гройсмана» віддали б свої голоси 5,7%, Радикальну партію – 5,6%, партію «За майбутнє» – 3,7%, партію «Свобода» – 3,2%, партію "УДАР" – 3,1%, партію Шарія – 2,9%, партії «Голос» та «Сила і честь» – по 2,8%, партію «Наш край» – 2,2%.

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Раніше повідомлялося, що у разі проведення виборів найближчим часом серед кандидатів на президентський пост лідирує чинний глава держави Володимир Зеленський, друге і третє місце займають співголова партії «опозиційна платформа - за життя» Юрій Бойко і колишній президент Петро Порошенко.

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Автор: Надя Пришляк