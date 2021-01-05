У парламентському рейтингу лідірують партії "Слуга народу", "ОПЗЖ" та "Європейська солідарність".

У разі проведення виборів найближчим часом серед кандидатів на президентську посаду лідирує чинний глава держави Володимир Зеленський, друге і третє місце посідають співголова партії «Опозиційна платформа – за життя» Юрій Бойко і колишній президент Петро Порошенко.

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Якби вибори відбулися найближчим часом, то Зеленського підтримали б 26,2% тих, хто має намір голосувати та визначився з вибором. За Бойка проголосували б 16,6%, Порошенка – 13,3%, лідера «Батьківщини» Юлію Тимошенко – 10,5%, лідера партії «Сила і честь» Ігоря Смешка – 6,4%, лідера партії «Українська стратегія» Володимира Гройсмана – 6,1%, лідера Радикальної партії Олега Ляшка – 4,7%, Сергія Притулу – 4,1%, голову партії ВО «Свобода» Олега Тягнибока – 2,6%, лідера партії "УДАР" Віталія Кличка – 2,3%.

*** В опитуванні взяли участь 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.

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Автор: Надя Пришляк