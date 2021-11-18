О 16:00 відбудеться позачергове засідання парламенту.

Сьогодні Верховна Рада планує розглянути так званий "ресурсний" законопроект.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в порядку денному засідання парламенту.

ВР також має ухвалити рішення щодо застосування спеціальної процедури розгляду законопроекту про столицю.

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У порядку денному законопроект про спрямування 3 млрд грн на підтримку найбільш постраждалих через локдаун галузей.

Крім того, планується розглянути питання про встановлення святкового дня - Дня Української державності.

О 16:00 відбудеться позачергове засідання ВР: в порядку денному - 6 питань, зокрема, про страхування та кредитні спілки.

"Ресурсний" законопроект: що необхідно знати

Кабінет міністрів 2 червня 2021 року зареєстрував у парламенті законопроект №5600 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" - так званий "ресурсний" законопроект. За розрахунками Мінфіну, ухвалення і реалізація положень законопроекту будуть сприятиме додатковим надходженням до бюджетів в розмірі близько 50 млрд грн в розрахунку на рік.

Верховна Рада 1 липня схвалила цей законопроект у першому читанні. Проти цього законопроекту виступають низка бізнес-асоціацій, представники експертної спільноти та місцевого самоврядування.

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Автор: Таня Поляковська