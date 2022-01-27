Це кореспонденту УНІАН підтвердило джерело в Офісі президента.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський і президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден проведуть телефонну розмову.

Це кореспонденту УНІАН підтвердило джерело в Офісі президента.

"Так, розмова відбудеться", - зазначив співрозмовник.

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Ввечері, 26 січня, США і НАТО передали свої письмові відповіді на "гарантії безпеки" Росії. Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що США врахували позицію України при підготовці письмової відповіді РФ на її пропозиції щодо безпеки.

"Гарантії безпеки" РФ

17 грудня 2021 року МЗС РФ оприлюднив проект договору між РФ і США про "гарантії безпеки" і проект угоди про заходи щодо забезпечення безпеки Росії і держав-членів НАТО. Зокрема, Росія пропонує НАТО відмовитися від прийняття України до Альянсу, а також "від будь-якої військової діяльності на території України". Також РФ пропонує США не створювати військові бази на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни в НАТО.

У зв'язку з цим 10 січня в Женеві відбувся діалог зі стратегічної стабільності між США і РФ, 12 січня - засідання Ради НАТО-Росія, а 13 січня - засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні.

Заступник держсекретаря США Венді Шерман, яка очолювала американську делегацію на зустрічі в Женеві, після переговорів з представниками РФ заявила про жорстку позицію щодо підтримки України. Зокрема, США не погодилися з пропозиціями РФ про неприйняття України в НАТО.

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